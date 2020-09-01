Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная компания

Вложить средства в строительство Верхненарынского каскада ГЭС готово отечественное ОсОО «Каганат Инвест». Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Электрические станции».

По его данным, компания сделала предложение по дальнейшему строительству каскада. Но на сегодня переговоры с ОсОО временно приостановлены в связи с необходимостью решения вопроса с российским публичным акционерным обществом (ПАО) «РусГидро» по определению дальнейшего статуса долга в $37 миллионов.

«ОАО «Электрические станции» разрабатываются мероприятия по законному решению вопросов, связанных с погашением долга и определением дальнейшей роли ЗАО «Верхненарынские ГЭС», — прокомментировали ситуацию в компании.

Напомним, что в сентябре 2012 года во время официального визита Владимира Путина в КР стороны подписали соглашение. Совместный проект стоимостью $410–425 миллионов решили реализовать на паритетных условиях. Для строительства каскада было создано ЗАО «Верхненарынские гидроэлектростанции», половина которого принадлежала «РусГидро» с российской стороны, вторая половина — ОАО «Электрические станции».

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В 2016-м соглашение в одностороннем порядке расторгнуто. К тому моменту «РусГидро» вложило в проект $37 миллионов собственных средств.

Стороны все эти годы пытаются урегулировать вопрос мирно. Однако переговоры не увенчались успехом. «РусГидро» подало иск в суд в Гааге, чтобы вернуть $37 миллионов.

Согласно базе данных Министерства юстиции, ОсОО «Каганат Инвест» занимается оптовой неспециализированной торговлей. Учредителями являются Нурбек Осмонов и Апсатар уулу Айжигит, руководителем — Нурбек Осмонов. Регистрацию компания прошла в феврале 2019 года. Никаких данных об уплаченных за это время компанией налогов нет.

Отметим, что Нурбек Осмонов является основателем стройкомпании «Ихлас». Он также является учредителем автостроительного завода «Кыргыз унаа курулуш», на котором недавно побывал президент Сооронбай Жээнбеков.

Осмонов также упоминался в расследовании Factcheck.kg про имущество семьи экс-таможенника Райымбека Матраимова. Он не отрицает, что знаком с семьей Матраимова, они из одного села. Но отрицает, что у них есть общие бизнес-проекты.