15:53
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Экономика

Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная компания

Вложить средства в строительство Верхненарынского каскада ГЭС готово отечественное ОсОО «Каганат Инвест». Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Электрические станции».

По его данным, компания сделала предложение по дальнейшему строительству каскада. Но на сегодня переговоры с ОсОО временно приостановлены в связи с необходимостью решения вопроса с российским публичным акционерным обществом (ПАО) «РусГидро» по определению дальнейшего статуса долга в $37 миллионов.

«ОАО «Электрические станции» разрабатываются мероприятия по законному решению вопросов, связанных с погашением долга и определением дальнейшей роли ЗАО «Верхненарынские ГЭС», — прокомментировали ситуацию в компании.

Напомним, что в сентябре 2012 года во время официального визита Владимира Путина в КР стороны подписали соглашение. Совместный проект стоимостью $410–425 миллионов решили реализовать на паритетных условиях. Для строительства каскада было создано ЗАО «Верхненарынские гидроэлектростанции», половина которого принадлежала «РусГидро» с российской стороны, вторая половина — ОАО «Электрические станции».

Читайте по теме
«РусГидро» решило продать 50 процентов Верхненарынского каскада ГЭС

В 2016-м соглашение в одностороннем порядке расторгнуто. К тому моменту «РусГидро» вложило в проект $37 миллионов собственных средств.

Стороны все эти годы пытаются урегулировать вопрос мирно. Однако переговоры не увенчались успехом. «РусГидро» подало иск в суд в Гааге, чтобы вернуть $37 миллионов.

Согласно базе данных Министерства юстиции, ОсОО «Каганат Инвест» занимается оптовой неспециализированной торговлей. Учредителями являются Нурбек Осмонов и Апсатар уулу Айжигит, руководителем — Нурбек Осмонов. Регистрацию компания прошла в феврале 2019 года. Никаких данных об уплаченных за это время компанией налогов нет.

Отметим, что Нурбек Осмонов является основателем стройкомпании «Ихлас». Он также является учредителем автостроительного завода «Кыргыз унаа курулуш», на котором недавно побывал президент Сооронбай Жээнбеков.

Осмонов также упоминался в расследовании Factcheck.kg про имущество семьи экс-таможенника Райымбека Матраимова. Он не отрицает, что знаком с семьей Матраимова, они из одного села. Но отрицает, что у них есть общие бизнес-проекты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163715/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
«Русгидро» отказывается от пересчета расходов, настаивая на $37 миллионах
Премьер-министр об инвесторах на Верхненарынский каскад, Камбар-Ату-1 и ТЭЦ
Жители недовольны, что компания «Ихлас» подключилась к трансформаторной станции
Правительство отодвинуло срок подачи возражения по Верхненарынскому каскаду
В кабмине Кыргызстана рассказали, как «РусГидро» получит $37 миллионов
Кыргызстан и Россия будут вместе искать инвестора для Верхненарынского каскада
«РусГидро» не будет возвращаться в проект Верхненарынских ГЭС
«РусГидро» решило продать 50 процентов Верхненарынского каскада ГЭС
Иск «РусГидро». Кыргызстан должен представить возражение до 15 апреля 2019 года
«РусГидро» не уведомляло Кыргызстан о продаже доли в Верхненарынском каскаде
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появится свой эксимбанк. Правительство реорганизует РСК В Кыргызстане появится свой эксимбанк. Правительство реорганизует РСК
Детский депозит. Как отложить деньги на&nbsp;будущее ребенка и&nbsp;не&nbsp;прогадать Детский депозит. Как отложить деньги на будущее ребенка и не прогадать
Идеи реальные и&nbsp;не&nbsp;очень. Как бизнес и&nbsp;премьер проблемы обсуждали Идеи реальные и не очень. Как бизнес и премьер проблемы обсуждали
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;29&nbsp;августа. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 29 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Бизнес
Внимание! &laquo;ЭлМектеп&raquo;&nbsp;&mdash; удобный электронный дневник для школьников в&nbsp;сети&nbsp;О! Внимание! «ЭлМектеп» — удобный электронный дневник для школьников в сети О!
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Минимальная комиссия за&nbsp;обналичивание снижена в&nbsp;5&nbsp;раз «Оптима Банк»: Минимальная комиссия за обналичивание снижена в 5 раз
Бесконтактная оплата картой со&nbsp;смартфона доступна в&nbsp;Кыргызстане Бесконтактная оплата картой со смартфона доступна в Кыргызстане
Не&nbsp;упустите возможность оплатить налог на&nbsp;транспорт через MegaPay до&nbsp;1&nbsp;сентября Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября
1 сентября, вторник
15:47
Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная компания Верхненарынский каскад ГЭС готова строить отечественная...
15:33
Выборы-2020. На митинге рассказали, почему протестуют против «Кыргызстана»
15:11
Детским музыкальным школам разрешили проводить часть занятий офлайн
15:09
Кубатбек Боронов: В школах должны соблюдаться все санитарные правила
14:49
Почему решение суда по партии «Кыргызстан» неправомерно, рассказала активистка