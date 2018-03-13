Охота на браконьера. Почему егеря не зарабатывают миллионы

Всевозможных дней защиты природы в международном календаре немало. Не так давно, в декабре 2013 года, Генассамблея ООН учредила еще один — Всемирный день дикой природы. В Бишкеке к нему приурочили торжественное награждение егерей, которые приехали из всех регионов страны. На скромный праздник пригласили и чиновников от природоохранных ведомств, представителей международных организаций, НПО, которые его, собственно, и организовали.

Участники встречи ответили на вопросы ИА «24.kg».

Директор кыргызского филиала фонда Snow Leopard foundation Kyrgyzstan Кубанычбек Жумабай уулу рассказал, как они поддерживают егерей — борцов с браконьерами на передовой защиты дикой природы.

Фото ИА «24.kg». Директор кыргызского филиала фонда Snow Leopard foundation Kyrgyzstan Кубанычбек Жумабай уулу

— Проект по стимулированию отличившихся работников природоохранных ведомств мы начали четыре года назад. Поскольку цель нашего фонда — защита снежных барсов, мы акцентируем внимание на сохранении их кормовой базы и первым делом начали премировать тех егерей, которые ловили браконьеров, охотившихся на козерогов и горных баранов.

— А если человек поймал браконьера, охотившегося не на парнокопытных?

— Таких мы тоже не обделяем. Например, в 2017 году дали премию двум жителям Аксыйского района, которые помогли поймать браконьера, убившего медведя. Награждаем и обычных граждан, если они помогли в поимке людей, ведущих незаконную охоту, сообщили о незаконных действиях в правоохранительные органы и так далее.

— Какова сумма премий?

— Если поймают с тушей козерога или других парнокопытных, егерь получает 15 тысяч сомов. За изъятое ружье — 5 тысяч сомов. В 2018 году премировали девять человек.

— А как государство поддерживает егерей?

По закону егерь имеет право на 30 процентов от общей суммы иска, предъявленного гражданину за уничтожение животного. Например, иск за снежного барса теперь составляет 1,5 миллиона сомов, значит, егерю положено 450 тысяч.

Однако суды — процесс долгий. Бывает, что задержанных оправдывают, дела переходят из одного суда в другой, и на это порой уходят годы. Егеря за это время просто теряют интерес к делу, увольняются с работы. Именно поэтому мы решили вовремя награждать их за хорошую работу, не дожидаясь, пока суд примет окончательное решение.

— А все ли егеря знают о премиях, которые положены за хорошую работу?

— Ежегодно всем охотничьим угодьям мы раздаем информационные брошюры. Начинали проект с награждения только тех егерей, которые боролись с незаконной охотой на территориях заповедников. Но потом на охраняемых территориях незаконная охота сократилась, после чего охватили всю территорию, независимо от статуса.

— Как планируете защищать природу?

— В этом году хотим начать реализацию проекта по точному подсчету снежных барсов. Предположительно это займет около трех лет. Как вы знаете, до сих пор нет точных данных о количестве этих редких животных. Одни говорят, что барсов 200, другие, что 300. Подсчет будем делать при поддержке правительства Кыргызстана.

Жуман Чыныев, старший государственный инспектор управления Госэкотехинспекции по Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районам тоже был в числе награжденных.

Фото ИА «24.kg». Старший госинспектор управления Госэкотехинспекции по Чаткальскому, Ала-Букинскому и Аксыйскому районам Жуман Чыныев

— Поздравляю! Вы впервые удостоены премии фонда по защите снежного барса?

— В 2015 году тоже оценили мой труд. Вообще такое внимание стимулирует нас. Ведь когда в жару и в холод, днем и ночью выслеживаешь браконьеров, приятно, что не только твое ведомство, но и другие тоже оценивают твою работу.

— Сколько браконьеров вы поймали в 2017 году?

— Было несколько рейдов, но без особого результата. Потом неожиданно поступила информация, что группа местных жителей вышла на охоту. Мы выехали ночью и поймали их в пещере, рядом были отстреленные птицы, ружья, на которых не было разрешения. Браконьеры ведь умнее животных, и бороться с ними опасно. Эта кропотливая работа требует терпения. Нарушители закона хорошо знают окрестности, места, где ловит мобильная связь, чтобы в случае чего связываться друг с другом.

— Кто они, браконьеры? Почему идут на незаконную охоту?

Одни идут ради азарта, некоторых нужда заставляет, но этих ничтожно мало, а есть и те, кто превратил это занятие в бизнес. Встречаются и такие, кто отстреливает животных, чтобы потом преподнести их кому-то в качестве подарка и решить свои личные вопросы.

Кайназар Бекмуратов, егерь Таласского представительства Департамента охраны и использования природных ресурсов рассказал, за что ему вручили премию.

Фото ИА «24.kg». Егерь Таласского представительства Департамента охраны и использования природных ресурсов Кайназар Бекмуратов

— В 2017 году возле заповедника Беш-Таш в долине Кен-Кол поймали браконьеров с тушами козерогов. В целом в прошлом году пришлось составить более 10 протоколов за нарушение природоохранного законодательства. Сейчас судимся с теми, кто не платит штрафы.

— Ваши заслуги фонд отметил впервые?

— Да. И хотя сумма не очень большая, но приятно само внимание, это стимулирует к работе.

Замдиректора департамента охраны и использования природных ресурсов Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кумар Мамбеталиев в очередной раз хотел обратить внимание на красоту и многообразие дикой природы и напомнить о важности бережного отношения к тому, что может безвозвратно исчезнуть с лица Земли.

Сохранить первозданность мира помогают люди непростой профессии — егеря и инспекторы.

«Рабочий день у них не нормирован, трудиться приходится в тяжелых климатических и географических условиях, нередко они рискуют жизнью, преследуя браконьеров, — напомнил он. — В 2018 году поздравить егерей пришли и представители одного из коммерческих банков. Надеюсь, и другие организации откликнутся на наш призыв вместе защищать природу».