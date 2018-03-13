14:45
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Общество

В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев

В черном списке ФМС России остается 77 тысяч кыргызстанцев. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной службы миграции КР Медетбек Айдаралиев.

По его словам, всего на сегодня в России трудится 640 тысяч граждан КР, что составляет 88 процентов от общего числа мигрантов.

«В 2015 году в черном списке находилось 180 тысяч наших граждан, по данным на 1 января 2017-го — 110 тысяч, на 1 января 2018-го осталось 77 тысяч человек. 50 тысяч вошли в черный список по решению суда, поэтому их выход очень трудоемкий. Вопрос по остальным 27 тысячам можем решить в этом году», — сказал Медетбек Айдаралиев.

«Мы предлагаем не включать в список тех, кто нарушил правила всего один раз — любой человек может ошибиться; а делать это только после трех нарушений. Наши коллеги с пониманием относятся к этому. Переговоры будут продолжены, 30 марта представители ЕАЭС встречаются в Москве», — добавил он.
Ссылка:
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг в Бишкеке. Участники акции требуют встречи с депутатами и чиновниками
В новом учебном году учащиеся 5-6-х классов получат учебники нового поколения
Из Екатеринбурга в Кыргызстан запустили новый автобусный маршрут
Уроженец Кыргызстана получил в России 18 лет за убийство 16-летней давности
В Тюменской области кыргызстанца приговорили к двум годам тюрьмы
В России задержали рис и фасоль из Кыргызстана. Товар везли в Москву
МИД России: Некорректно говорить о декоративности русского языка в Кыргызстане
Россия открывать новые военные базы в Центральной Азии не планирует
Религиозная обстановка в Кыргызстане стабильная
В России предлагают разрешить рекламу вин из стран ЕАЭС
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев
Бизнес
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»
MegaCom расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети&nbsp;4G MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!
Нацбанк КР&nbsp;запретил платежи и&nbsp;пополнение кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; с&nbsp;мобильного счета Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета