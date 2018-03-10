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Общество

Фотовыставка «100 взглядов на Кыргызстан» проходит в Москве

Выставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан» проходит в Галерее классической фотографии в Москве. Об этом сообщили на сайте галереи.

По их данным, выставка посвящена неповторимой по красоте природе Кыргызстана, стране, где горы занимают более 90 процентов площади и берут начало более 40 тысяч больших и малых рек, где можно встретить почти рядом практически все природные пояса, характерные для Северного полушария планеты: ледники, горные леса и сухие степи, пустыни, альпийские и пойменные луга.

Представленные на выставке фотографии сделаны Михаилом Флинтом и Владимиром Онопко.


«В Кыргызстане поражают необыкновенные природные контрасты, соседство ландшафтов, которые, казалось бы, можно увидеть лишь в разнесенных на тысячи и тысячи километров местах Земли. К берегу озера Иссык-Куль спускаются потрясающие воображение красные известняки ущелья Сказка, покрытые снегом горные вершины и безжизненные черные скалы соседствуют с арчовыми лесами и богатейшими высокогорными пастбищами, с которыми связан многовековой коренной уклад жизни в Кыргызстане», — написали организаторы.
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