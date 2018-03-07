В Китае обнаружили редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тысяч лет

Китайские археологи обнаружили хорошо сохранившиеся руины города возрастом около 2 тысяч лет в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Специалисты Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду обнаружили руины домов, печей, колодцев, рвов с водой и сточных канав наряду с глиняной утварью во время раскопок у деревни Чжилу.

На извлеченных из земли двуручных кувшинах присутствовали иероглифы. Раскопанная площадь занимает около 600 квадратных километров. До раскопок местность использовали под фермерские угодья.

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«Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами на территории небольшого городка эпохи династий Западная и Восточная Хань (202 до н.э. — 220 н.э.) на территории Чэнду», — заявил исследователь, руководящий раскопками, Ян Бо.

Археологи также обнаружили осколки крыши «роскошных конных экипажей» неподалеку от дороги шириной четыре метра.

Городок могли забросить в поздние годы династии Восточная Хань, он мог пострадать и от множества различных повреждений в более позднюю эпоху, добавил Ян Бо.

Прекрасно сохранившиеся реликвии эпохи династий Хань являются редкостью в Китае, отметили археологи.

Ранее в поселке Чжэнсин близ города Чэнду обнаружили огромное скопление древних захоронений эпохи династии Хань, которые также являются редкостью.