Археологи нашли 1200-летнюю гробницу в Панаме

Обнаруженная могила принадлежит человеку из высшего сословия, говорится на сайте Министерства культуры Панамы. На это намекают роскошные предметы, найденные внутри, пишет @hi-tech.

Мужчина был лордом Кокле, провинции центральной части Панамы. Он жил примерно в 750-800 годах нашей эры. Его последнее пристанище находится в археологическом парке «Эль-Каньо» (район Ната).

Внутри гробницы множество подношений. Речь о красивых предметах, сделанных из керамики. Еще на месте раскопок нашли много золотых монет. Ученые предполагают, что они были частью погребального инвентаря, с которым в прошлом хоронили умерших.

Что нашли археологи в гробнице: пять пекторалей (нагрудное украшение);

два пояса из золотых бус;

четыре браслета;

две сережки в виде человеческих фигурок (мужчина и женщина);

серьги в виде крокодила;

колье из маленьких круглых бус;

пять сережек из зубов кашалота с золотыми накладками;

набор круглых золотых пластин;

два колокольчика;

браслеты из зубов собаки;

набор костяных флейт.





Раскопки ведут до сих пор. Возможно, в будущем список станет больше еще на несколько пунктов.

Археологи отметили, что в гробнице могут быть кости не только великого лорда, но и других людей, которых после смерти похоронили рядом с ним, чтобы они сопровождали его в загробном мире.