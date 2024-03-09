Археологи нашли 1200-летнюю гробницу в Панаме

Обнаруженная могила принадлежит человеку из высшего сословия, говорится на сайте Министерства культуры Панамы. На это намекают роскошные предметы, найденные внутри, пишет @hi-tech.
Мужчина был лордом Кокле, провинции центральной части Панамы. Он жил примерно в 750-800 годах нашей эры. Его последнее пристанище находится в археологическом парке «Эль-Каньо» (район Ната).
Внутри гробницы множество подношений. Речь о красивых предметах, сделанных из керамики. Еще на месте раскопок нашли много золотых монет. Ученые предполагают, что они были частью погребального инвентаря, с которым в прошлом хоронили умерших.
Что нашли археологи в гробнице:
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пять пекторалей (нагрудное украшение);
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два пояса из золотых бус;
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четыре браслета;
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две сережки в виде человеческих фигурок (мужчина и женщина);
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серьги в виде крокодила;
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колье из маленьких круглых бус;
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пять сережек из зубов кашалота с золотыми накладками;
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набор круглых золотых пластин;
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два колокольчика;
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браслеты из зубов собаки;
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набор костяных флейт.
Раскопки ведут до сих пор. Возможно, в будущем список станет больше еще на несколько пунктов.
Археологи отметили, что в гробнице могут быть кости не только великого лорда, но и других людей, которых после смерти похоронили рядом с ним, чтобы они сопровождали его в загробном мире.