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Общество
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы (27)

Асылбек уулу Дамирбек переведен в медсанчасть. У него хронический панкреатит

Депутат парламента Асылбек уулу Дамирбек, арестованный в Алматы по обвинению в контрабанде, преведен в медсанчасть. Он страдает хроническим панкреатитом. Об этом сообщает институт омбудсмена Кыргызстана со ссылкой на уполномоченного по правам человека в  Казахстане Аскара Шакирова.  

Аппарат акыйкатчи направил запрос своим коллегам в РК, чтобы выяснить, в каких условиях содержатся граждане Кыргызстана. 

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В результате проверки стало известно, что в следственном изоляторе полностью соблюдаются все условия. Камеры, где содержатся подследственные, соответствуют санитарно-гигиеническим и социально-бытовым требованиям общепризнанных минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

По прибытии в учреждение указанные граждане Кыргызстана в установленном порядке прошли медицинский осмотр. Состояние их здоровья находится под постоянным контролем медицинских работников.

Сотрудники прокуратуры, изучив медицинские документы, установили, что Асылбек уулу Дамирбек проинформировал медицинского работника учреждения, что у него хронический панкреатит, и был переведен в медицинскую частъ учреждения.

Как ранее сообщили компетентные органы РК, у Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана
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