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Общество

Осенью 2018 года в Кыргызстане пройдут учения оперативных сил ОДКБ

Анализ военно-политической ситуации показывает повышение уровня вызовов и угроз безопасности. Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По его словам, в Центральноазиатском регионе дестабилизационным фактором остается ситуация в Афганистане, рост экстремизма и оборот наркотиков.

В Афганистане сейчас насчитывается около 70 тысяч боевиков, активизировалась деятельность ИГИЛ. Дестабилизации обстановки способствует и возвращение из рядов ИГИЛ граждан из данного региона. В настоящее время в Сирии в рядах ИГИЛ насчитывается около 3 тысяч выходцев из Азии.

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров

Прохождение наркотрафика, политические претензии наркобизнеса также подрывают общественные устои. Он отметил, что угрозы захватывают все секторы. Для противодействия им и создавалась ОДКБ путем консолидации ресурсов и усилий.

В 2018 году впервые пройдут учения коллективных авиационных сил ОДКБ. Новый формат подразумевает создание единого органа управления, в который войдут представители всех стран.

«В прошлом году были изменены подходы к проведению учений. Было принято решение проводить их на едином оперативном стратегическом уровне», — отметил он.

На территории Кыргызстана осенью пройдут учения оперативных сил быстрого реагирования «Взаимодействие-2018». Планируется, что в них примут участие более 3 тысяч личного состава континентов стран ОДКБ, 600 единиц военной техники и около 40 единиц — авиационной.
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