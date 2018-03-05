Лучшие мировые пляжи 2018 года назвали эксперты

Известный среди путешественников сервис TripAdvisor опубликовал топ-25 мировых пляжей, руководствуясь отзывами и оценками пользователей. Об этом сообщило издание rg.ru.

1 Пляж Grace Bay

Фото из интернета. Пляж Grace Bay

Он расположен на островах Теркс и Кайкос. Пляж находится в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Теркс и Кайкос — британская заморская территория в Атлантическом океане к юго-востоку от Багамских островов, включающая 40 коралловых островов.

2 Пляж Baia do Sancho

Фото из интернета. Пляж Baia do Sancho

Он находится на архипелаге вулканического происхождения Фернанду-ди-Норонья в Бразилии. Из-за обилия морских животных в прибрежной зоне территория входит в список ЮНЕСКО с 2001 года.

3 Пляж Varadero Beach

Фото TripAdvisor. Пляж Varadero Beach

Он расположен на полуострове Икакос (Куба) в Атлантическом океане. В 1992 году ЮНЕСКО внесло его в список самых чистых пляжей мира.

4 Пляж Eagle Beach

Фото TripAdvisor. Пляж Eagle Beach

Находится на острове Аруба в Карибском море. Игл Бич может похвастаться шириной и славится мягким белым песком. Несколько месяцев в году он усеян красными и белыми маркерами, защищающими гнезда морских черепах.

5 Пляж Seven Mile Beach

Фото RuTraveller. Пляж Seven Mile Beach

Длинный пляж в форме полумесяца из кораллового песка на западном конце острова Большой Кайман. Семимильный пляж известен красотой и недавно получил награду «Лучший пляж Карибского моря».