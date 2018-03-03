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Общество

Как на юге Кыргызстана отметили дни флага и ак-калпака

В Джалал-Абаде сегодня отметили дни флага и ак-калпака. Об этом сообщил информационный центр при мэрии города.

Более двух тысяч человек прошли по улицам, надев ак-калпаки и взяв в руки флаг Кыргызстана. Среди них были трудящиеся, студенты и преподаватели вузов и средних специальных учебных заведений и другие. Конечным пунктом маршрута стала центральная площадь, где прошел концерт.

По данным мэрии города Ош, праздничные мероприятия сегодня прошли и в южной столице. В них участвовали представители местных властей, школьники и военнослужащие.

Напомним, День государственного флага Кыргызстана отмечают 3 марта, а День ак-калпака – 5 марта.
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