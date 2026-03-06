Оргкомитет марша 8 марта выступил в поддержку депутата Эльвиры Сурабалдиевой

Организационный комитет марша, посвященного 8 Марта, выступил с заявлением в поддержку депутата Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой, которую раскритиковали в социальных сетях после выступления в парламенте.

Читайте по теме Депутат призвала не мешать проведению марша 8 марта

Ранее, 4 марта, на заседании Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева призвала разрешить проведение марша солидарности в защиту прав женщин. После ее заявление вызвало негативную реакцию и обсуждения в интернете.

В оргкомитете подчеркнули, что основная цель акции — защита прав женщин и привлечение внимания к таким проблемам, как семейное насилие и фемицид.

«Всего 23 декабря 2025 года жестоко убита Жибек Урустемова. До этого вся страна обсуждала трагедию 17-летней Айсулуу Мукашевой, которую похитили, изнасиловали, а затем убили», — говорится в заявлении.

Активисты напомнили, что, выступая на Курултае в 2025 году, президент Садыр Жапаров заявил, что никакие традиции или образ жизни не могут служить оправданием насилия.

По словам организаторов, марш направлен на то, чтобы подобные случаи насилия в отношении женщин не происходили и не обсуждались в обществе почти каждый месяц.

В оргкомитете отметили, что обратились за поддержкой к Эльвире Сурабалдиевой, поскольку она является одним из депутатов, последовательно поднимающих вопросы защиты прав женщин и борьбы с семейным насилием.

Авторы заявления считают, что критика в адрес депутата не имеет отношения ни к цели марша, ни к ее деятельности, и лишь отвлекает внимание общества от реальных проблем.