10:41
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Общество

Оргкомитет марша 8 марта выступил в поддержку депутата Эльвиры Сурабалдиевой

Организационный комитет марша, посвященного 8 Марта, выступил с заявлением в поддержку депутата Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой, которую раскритиковали в социальных сетях после выступления в парламенте.

Читайте по теме
Депутат призвала не мешать проведению марша 8 марта 

Ранее, 4 марта, на заседании Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева призвала разрешить проведение марша солидарности в защиту прав женщин. После ее заявление вызвало негативную реакцию и обсуждения в интернете.

В оргкомитете подчеркнули, что основная цель акции — защита прав женщин и привлечение внимания к таким проблемам, как семейное насилие и фемицид.

«Всего 23 декабря 2025 года жестоко убита Жибек Урустемова. До этого вся страна обсуждала трагедию 17-летней Айсулуу Мукашевой, которую похитили, изнасиловали, а затем убили», — говорится в заявлении.

Активисты напомнили, что, выступая на Курултае в 2025 году, президент Садыр Жапаров заявил, что никакие традиции или образ жизни не могут служить оправданием насилия.

По словам организаторов, марш направлен на то, чтобы подобные случаи насилия в отношении женщин не происходили и не обсуждались в обществе почти каждый месяц.

В оргкомитете отметили, что обратились за поддержкой к Эльвире Сурабалдиевой, поскольку она является одним из депутатов, последовательно поднимающих вопросы защиты прав женщин и борьбы с семейным насилием.

Авторы заявления считают, что критика в адрес депутата не имеет отношения ни к цели марша, ни к ее деятельности, и лишь отвлекает внимание общества от реальных проблем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364792/
просмотров: 475
Версия для печати
Материалы по теме
К 8 Марта. Глава Генассамблеи ООН запускает глобальную кампанию «Как женщина»
Депутат призвала не мешать проведению 8 марта мирного марша
Более 4 миллионов цветов ввезено в Кыргызстан накануне 8 Марта
Опрос в Оше: сколько горожане готовы потратить на подарок к 8 Марта
Управление культуры мэрии Бишкека потратит 1,5 миллиона сомов на розы к 8 Марта
Депутат Жогорку Кенеша призвала смягчить наказание для молодежи за наркотики
В Чуйской области прошел пеший марш под девизом «Мы против насилия»
«Главное — доехать до дома». Сотрудница патрульной милиции о причинах аварий
Нет насилию. В Бишкеке прошел мирный марш за права женщин
«Меня и душили, и резали». Как женщина-таксист продолжает работу после нападений
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на&nbsp;вертолете В МЧС подтвердили: Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете
Тенге заметно подорожал, рубль и&nbsp;юань дешевеют. Курс валют на&nbsp;4&nbsp;марта Тенге заметно подорожал, рубль и юань дешевеют. Курс валют на 4 марта
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Особые цены на&nbsp;особенные подарки: в&nbsp;офисах Beeline идет распродажа iPhone Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
6 марта, пятница
10:40
В Кыргызстан прибыл эвакуационный рейс из Омана с 85 гражданами В Кыргызстан прибыл эвакуационный рейс из Омана с 85 гр...
10:32
В Джалал-Абадской области должник за неуплату алиментов осужден на два года
10:26
МВД не нашло причин для запрета фестиваля KOLFEST
10:22
В КР всем детям до трех лет начнут выплачивать пособия. Президент подписал указ
10:02
Особые цены на особенные подарки: в офисах Beeline идет распродажа iPhone