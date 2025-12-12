15:22
Общество

В Чуйской области прошел пеший марш под девизом «Мы против насилия»

Сотрудники Аламединского РОВД 10 декабря организовали профилактический пеший марш под девизом «Мы против насилия». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в марше приняли участие педагогический состав школ, учащиеся, представители местной власти и аксакалы села. Основная цель мероприятия — профилактика насилия среди населения и информирование о его негативных последствиях.

Марш стартовал от школы села Мраморного и продолжился по центральным улицам населенного пункта. После этого сотрудники милиции провели разъяснительную работу о причинах возникновения насилия, его отрицательном влиянии на общество и способах предотвращения.

В завершение мероприятия представлены стенгазеты, подготовленные учащимися. Акция прошла в теплой, позитивной атмосфере.
