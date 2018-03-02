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Общество
Сюжет: Контрабанда оружия в США (6)

Торговля оружием из США. Чингиз Сыдыков вызван на допрос в ГКНБ

Старший сын главного редактора газеты ResPublica Чингиз Сыдыков вызван на допрос к следователю ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники. Допрос пройдет сегодня, 2 марта.

Чингиз Сыдыков должен ответить на вопросы кыргызстанских спецслужб в связи с обвинением его младшего брата Тенгиза в контрабанде огнестрельного оружия в Чечню. О факте торговли ранее сообщило издание WJLA.com.

28-летнего Тенгиза Сыдыкова и 27-летнего Эльдара Резванова задержали по обвинению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.

В обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Вирджиния, приобрели более ста единиц огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости и замаскировав его под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений. Сотрудники почты сообщили следователям, что подельники отправляли посылки почти ежедневно.

Тенгиз Сыдыков, подозреваемый в контрабанде оружия в Россию, сегодня отпущен на свободу до окончания следствия. Решение сегодня принял суд города Александрии (штат Вирджиния).

Гражданин Казахстана Эльдар Резванов, задержанный вместе с Тенгизом Сыдыковым, остался под арестом.

Однако МИД Кыргызстана сообщил, что Тенгиз Сыдыков отпущен под домашний арест.
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