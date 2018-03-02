ГУВД Бишкека потратит 3,5 миллиона сомов на ремонт служебных машин. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, всего техобслуживание необходимо для 98 машин.

На ремонт автомашин марки «УАЗ-39099» (2007 года выпуска) планируют потратить 80 тысяч сомов, автомашин марки «ВАЗ-21074» (2007-2010 годов выпуска), «Лада-21705» (2015-го) и «Шевроле-Нива-2123» (2006-го) — 600 тысяч сомов.

Больше всего — 2,55 миллиона сомов — закладывают на ремонт и техобслуживание машин марки «Хонда» («Стэпвагон» 2004 года и «Одиссей» 2000 года), «Ниссан» («Террано» 2003-го, «Санни» 2012-го, «Альмера» 2012-го), «Тойота» («Хайлендер» 2011-го, «Каролла» 2011-го), «Дэу» («Нексия» (2008-2011 года), «Матиз» 2001-го), «Мерседес-Бенц» (2003 года выпуска).