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Общество

ГУВД Бишкека потратит 3,5 миллиона сомов на ремонт служебных машин

ГУВД Бишкека потратит 3,5 миллиона сомов на ремонт служебных машин. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, всего техобслуживание необходимо для 98 машин.

На ремонт автомашин марки «УАЗ-39099» (2007 года выпуска) планируют потратить 80 тысяч сомов, автомашин марки «ВАЗ-21074» (2007-2010 годов выпуска), «Лада-21705» (2015-го) и «Шевроле-Нива-2123» (2006-го) — 600 тысяч сомов.

Больше всего — 2,55 миллиона сомов — закладывают на ремонт и техобслуживание машин марки «Хонда» («Стэпвагон» 2004 года и «Одиссей» 2000 года), «Ниссан» («Террано» 2003-го, «Санни» 2012-го, «Альмера» 2012-го), «Тойота» («Хайлендер» 2011-го, «Каролла» 2011-го), «Дэу» («Нексия» (2008-2011 года), «Матиз» 2001-го), «Мерседес-Бенц» (2003 года выпуска).
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