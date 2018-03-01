Фальшивые ветераны. В мошенничестве обвиняют военных комиссаров

Военная прокуратурая возбудила уголовные дела в отношении чиновников из военных комиссариатов города Оша, Ноокатского, Кадамджайского и Кара-Суйского районов Ошской области. Им вменяются в вину злоупотребление служебным положением, служебный подлог и мошенничество.

В ходе проверки установлено, что подозреваемые вступили в предварительный сговор с гражданскими лицами и без наличия на то законных оснований заносили в воинские учетные документы (военные билеты) заведомо ложные сведения об их участии в боевых действиях в Афганистане.

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В последующем 46 лжеафганцам незаконно выдавались подложные удостоверения и соответствующие справки, на основании которых те получали 6 тысяч сомов в виде монетизированных льгот. В результате незаконных действий за период с января 2010 года по декабрь 2017 года из государственного бюджета выплачено более 23 миллиона 700 тысяч сомов.

Принимаются меры по полному возмещению причиненного государству ущерба.