Что подарить на 8 Марта? Советы мужчинам

В канун Международного женского дня многие мужчины ломают голову над тем, что подарить своей даме сердца. Как быть оригинальным и при этом не разориться? Чтобы помочь им определиться, ИА «24.kg» изучило ассортимент торговых центров, рынков и онлайн-магазинов и составило хит-парад подарков.

Главное — практичность?

Важно, чтобы подарок был незаурядным. Пусть он будет недорогим, но боже упаси вас подарить девушке какую-то безделушку! Этим вы только выразите свое безразличие.

Не всегда подарок, подходящий даме одного возраста, годится для другой. Так, если молоденькую девушку можно порадовать мягкой игрушкой, то пенсионерка ей вряд ли обрадуется этому. Но есть подарки универсальные. К таким относятся цветы.

Ассортимент цветов нынче бьет рекорды. Так, в одном интернет-магазине можно заказать букет роз за... 20 тысяч сомов. И ведь наверняка кто-то заказывает! А можно купить розы с рук — на перекрестках в центре города то и дело встречаются бабушки-цветочницы. Штука у них стоит около 100 сомов. Тюльпаны — по 80 сомов, хризантемы — по 150.

Фото из интернета. Косметика пользуется особым спросом у молодых

Другой подарок, который пригодится всем, — косметика. Признайтесь, парни, многим дамы на 23 Февраля вручили одеколон или пену для бритья? Есть возможность отплатить им той же монетой. Многообразие косметической продукции поражает воображение. Цена на духи одного известного российского бренда для среднего класса колеблется от 500 до 2,1 тысячи сомов за флакон. «Но парфюм в подарок у нас покупают редко, — говорит продавец Умут. — Обычно берут дешевые наборы. В набор косметики для рук, к примеру, входят скраб, крем и маска. Стоит такой от 165 сомов. Некоторые дарят моющие средства».

В некоторых торговых центрах появились специальные секции с подарками к 8 Марта. Там выставлена наиболее практичная продукция — посуда, кухонная утварь, постельное белье...

Красиво и со смыслом

Одежда — еще один подарок, которым можно порадовать наших любимых. Дарить шубу сейчас не ко времени — зима кончилась. А вот нижнее белье — другое дело. Такой подарок содержит налет романтики и подчеркнет ваш глубокий интерес к даме. Если его преподнести в романтической обстановке, вряд ли кто устоит.

Фото из интернета. Комплект нижнего белья - подарок романтический и интимный

На базаре мы наткнулись на распродажу. «Один бюстгальтер — 150 сомов, — сообщил продавец. — В других местах на порядок дороже». И действительно: в зависимости от качества, фасона и фирмы цены колеблются в пределах 250-500 сомов. Встречаются симпатичные комплекты стоимостью 750 сомов. Но то на рынке. В бутике подобные стоят 1200-1500 сомов и больше. Некоторые продаются с 50-процентной скидкой — по 550 сомов.

Сахарные уста

Сладости — подарок приятный. Наверняка ваша дама поделится с вами, когда будет их поедать. С другой стороны, такой подарок не оставит после себя никакой памяти (ну разве пару лишних килограммов). Лучше дарить сладости как бонус к какому-то более солидному презенту. Хотя, конечно, есть сладкоежки, которым можно и одними конфетами угодить. Только тех должно быть очень-очень много.

Фото из интернета. Вкусный подарок всегда доставит радость

Могут порадовать сладости и совсем молоденьких девушек. Хотя рисковать не стоит. Нынче среди них немало тех, кто трепетно следит за фигурой.

Стоп! Снято!

Нашу молодежь хлебом не корми — дай сделать селфи в тренажерном зале. Некоторые не столько занимаются, сколько фотографируются. Изучив соцсети, можно предположить, что у нас чуть ли не каждый второй — спортсмен. А потому отличным подарком для девушки будет месячный абонемент на занятия фитнесом. На одном интернет-сайте такой нынче можно купить за смешные деньги — 500 сомов.

Преподнести такой подарок тоже надо суметь. А ну как обидите даму сердца?! Вдруг решит, что считаете ее жирной, и тогда на следующее 8 Марта ее будет поздравлять уже другой молодой человек. Хорошо, если абонемент в фитнес-зал вручите в паре с айфоном последней модели. Тогда вас наверняка поймут правильно и вскоре завалят снимками со всех ракурсов из зала.

Животный инстинкт

Желание сэкономить на подарках в наше время вполне понятно. Некоторым, бывает, поесть нечего — какие уж тут праздники. И все же, если включить фантазию, можно и без денег надолго поднять своей избраннице настроение.

В Интернете куча объявлений в духе «Отдам щенка в хорошие руки». Многие отдают их даром. Иногда даже можно разжиться породистой собакой. Главное, не перепутать. А то преподнесете девушке щенка мопса, а вырастет блохастый двортерьер. У декоративных и бойцовых пород свои плюсы и минусы. Первые греют душу и мало едят, но вряд ли спасут вашу девушку от хулиганов. Вторые прожорливы, зато всегда защитят.

Фото из интернета. Маленький щенок может вырасти вот в такого защитника

Впрочем, мы не настаиваем, вовсе не обязательно дарить пса. Есть и другая живность, готовая стать человеку другом. Можно подарить хомячков. Долго они не живут, поэтому надоесть хозяйке не успеют. Хотите быть оригинальным — подарите змею. Только смотрите, чтобы девушка вас правильно поняла. А то подумает, что намекаете на ее характер.

От души

Еще один вид подарков — украшения. Пожалуй, больше всего они обрадуют тех, у кого уже есть все вышеперечисленное. Их лучше покупать в магазине. В другом месте есть риск приобрести подделку. Некоторые ювелирные центры перед 8 Марта стимулируют продажи скидками более 75 процентов. Главное, разобраться: это и вправду скидка или магазин накануне резко задрал цены, чтобы нынче объявить о грандиозной распродаже.

Фото из интернета. Ювелирные украшения как один из вариантов подарка

Если природа не обделила вас талантами, можете сделать подарок сами. Сочините в честь вашей дамы песню, нарисуйте картину, вылепите скульптуру. Пожалуй, это самый выгодный вариант: незабываемый и бесплатный. Вряд ли что-то может быть лучше такого подарка. Ну если только айфон.