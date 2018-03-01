За загрязнение туристических зон в Кыргызстане предлагают штрафовать

Поправки в законодательство на общественное обсуждение вынесло Министерство культуры, информации и туризма.
В целях предупреждения несчастных случаев с туристами и иными физическими лицами, отдыхающими на частных, государственных муниципальных и иных пляжах, предлагается организовать спасательные посты и обеспечить там дежурство спасателей.
Чтобы исключить пробел в законодательстве, Кодекс об административной ответственности предлагается дополнить статьей «Нарушение требований нормативных правовых актов по охране жизни туристов и иных отдыхающих на пляжах и в различных организованных местах купания на водных объектах КР».
Также кодекс дополняется нормой права об административной ответственности за загрязнение туристических зон.