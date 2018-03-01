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Общество

За загрязнение туристических зон в Кыргызстане предлагают штрафовать

Поправки в законодательство на общественное обсуждение вынесло Министерство культуры, информации и туризма.

В целях предупреждения несчастных случаев с туристами и иными физическими лицами, отдыхающими на частных, государственных муниципальных и иных пляжах, предлагается организовать спасательные посты и обеспечить там дежурство спасателей.

Чтобы исключить пробел в законодательстве, Кодекс об административной ответственности предлагается дополнить статьей «Нарушение требований нормативных правовых актов по охране жизни туристов и иных отдыхающих на пляжах и в различных организованных местах купания на водных объектах КР».

Также кодекс дополняется нормой права об административной ответственности за загрязнение туристических зон.

Сегодня загрязнение особо охраняемых природных территорий коммунально-бытовыми выбросами, отходами и отбросами влечет наложение штрафа на граждан в размере 30, на должностных лиц — 50 расчетных показателей (3 и 5 тысяч сомов соответственно).
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