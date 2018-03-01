Главой совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» избрали Алмазбека Рахманкулова

Решением акционеров ОАО «Кыргызтелеком» председателем совета директоров компании избран Алмазбек Рахманкулов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, с июня 2016 года по апрель 2017-го Алмазбек Рахманкулов был советником председателя правления «Кыргызтелекома» и аудитором. В октябре 2017-го и до назначения на должность являлся членом совета директоров. У Алмазбека Рахманкулова два высших образования — в области истории и юриспруденции.

Прежний председатель Совета директоров Азиз Солтонбаев покинул пост 17 февраля 2017 года по собственному желанию.