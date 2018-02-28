Методы изучения снежного барса обсудили специалисты в Бишкеке

В Бишкеке проходит семинар по полевым исследованиям «SL-TBI (Трансграничная инициатива по снежному барсу)». В нем участвуют специалисты по снежному барсу из Германии, Великобритании, Китая, Казахстана и Кыргызстана.

Как сообщила специалист по связям с общественностью ОО «Союза охраны природы Германии (NABU)» Зарина Эсенбаева, участники рассмотрят методы сбора и обработки образцов для генетического анализа, проведут сравнительный анализ моделей фотоловушек, благодаря которым собирается хороший материал по биоразнообразию исследуемого региона. Большое внимание уделят вопросам правил безопасности в горах, оценке рисков во время проведения полевых исследований.

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Директор Института дикой природы Пекинского лесохозяйственного университета (Китай) Ши Кун отмечает, что зачастую привычные методы — фотоловушки, идентификации по следам — не дают полную картину исследуемого объекта.

«Снежные барсы считаются наиболее скрытными животными. Их и увидеть сложно. Поэтому важен генетический анализ. Совместив полевые методы с анализами, можно получить наиболее точные результаты исследований жизнедеятельности снежного барса», — отметил он.

Узнать вид, пол или конкретно изучить отдельную особь необходимо для полного научного исследования снежного барса и других обитателей дикой природы.

Завтра ученые перейдут к практической части — полевым исследованиям. Они пройдут в национальном парке «Ала-Арча».

«Метод использования фотоловушек очень перспективен для изучения особенностей обитателей дикой природы, распознования индивидуальных характеристик по рисунку на шкуре и их численности», — отметили в организации.