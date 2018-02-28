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Общество

В мэрии пока не раскрывают подробностей о бишкекском лесопарке

Фото со страницы мэра Албека Ибраимова в Facebook

Столичная мэрия разрабатывает проект «Бишкекский лесопарк», целью которого является улучшение экологической обстановки в городе, сообщается на официальной странице мэра Албека Ибраимова в Facebook.

Документ уже презентован в правительстве. Премьер-министр КР Сапар Исаков одобрил проект и поручил мэрии приступить к детальной разработке плана по его реализации.

Подробности о проекте в муниципалитете пока не разглашают.

О проекте «Бишкекский лесопарк» Албек Ибраимов обмолвился на своей пресс-конференции 9 февраля. По его словам, будущий лесопарк включает примерно 2 тысячи гектаров зеленых насаждений.

Тогда же столичный градоначальник сказал: «Взамен каждого вынужденно снесенного дерева в 2017 году мы взяли обязательство высадить 3 дерева, но по факту получилось 5. А в этом году будет еще больше — 7».

При этом в 2018-м в Бишкеке спилят 2,5 тысячи деревьев.
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