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Общество

Двойное гражданство. Кто из политиков Кыргызстана попался на этом

Очередной депутат Жогорку Кенеша оказался в эпицентре скандала. Во время спецоперации в Алматы задержали Асылбек уулу Дамирбека. Он проходит по делу о контрабанде. Кроме того, выяснилось, что у народного избранника есть гражданство Казахстана.

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Асылбек уулу Дамирбек баллотировался в Жогорку Кенеш дважды. В 2007-м он прошел по списку бакиевского «Ак Жола», а в 2015-м — от партии «Кыргызстан».

Как получилось, что человек, имеющий паспорт другого государства и выступающий на международных соревнованиях под флагом Казахстана, дважды стал парламентарием Кыргызстана? В ЦИК пожимают плечами: проверить, есть ли иное гражданство у претендента на мандат, именно на этапе подачи документов невозможно.

ИА «24.kg» вспомнило чиновников и депутатов, которые оказались замешанными в разборках с двойным гражданством.

Как снять с предвыборной гонки

Омурбека Бабанова не пустили в парламент в 2007 году (он возглавлял список СДПК. — Прим. ИА «24.kg»), поскольку в ЦИК поступило сообщение: кандидат является гражданином Казахстана. Социал-демократы тогда находились в оппозиции, и решение Центризбиркома о снятии кандидата с гонки восприняли в обществе как подавление политических оппонентов.

Омурбек Бабанов не отрицал, что имел казахстанский паспорт, но отказался от него, когда решил заняться в Кыргызстане политикой. В ЦИК его аргументы в расчет не приняли.

Вопрос его двойного гражданства поднимался и в 2010 году, и в 2015-м, когда он участвовал в парламентских выборах. Но дальше заявлений и требований некоторых гражданских активистов исключить Омурбека Бабанова из списка кандидатов, выгнать из парламента, отобрать министерский портфель дело не пошло.

Много шума — и ничего

В 2011 году народные избранники обвинили в наличии двойного гражданства главу Государственной таможенной службы Кубанычбека Кулматова. Кстати, он ее возглавляет и сейчас, успев за это время побывать мэром Бишкека, главой Российско-Кыргызского фонда развития и Национального банка.

Генеральная прокуратура, отвечая на депутатский запрос, выяснила, что у Кубанычбека Кулматова есть гражданство России.

Фарид Ниязов, будучи на тот момент советником премьер-министра, заявил журналистам, что Кубанычбек Кулматов опровергает наличие гражданства РФ, но подтверждает: в начале 1990-х он получил служебный паспорт России на основании документа, удостоверяющего личность гражданина Советского Союза.

По возвращении из загранкомандировки он сдал служебный паспорт в соответствующие структуры РФ и получил документ гражданина Кыргызской Республики.

Фарид Ниязов

Кубанычбек Кулматов отмолчался. Добиться его отставки в связи с тем, что он нарушил Закон «О государственной службе», парламентариям не удалось. Действительно ли избавился чиновник от второго паспорта и когда именно, неизвестно.

Один невезучий

В 2016 году депутатского мандата лишили члена фракции «Республика — Ата Журт» Жыргалбека Саматова. Он получил паспорт гражданина России в 2001 году.

Генпрокуратура Кыргызстана, ссылаясь на ответ Федеральной миграционной службы России, направила в Центризбирком уведомление о получении материалов, доказывающих наличие у Жыргалбека Саматова второго гражданства.

Мертвый закон

В Кыргызстане иметь гражданство другого государства закон запрещает депутатам, министрам, главам муниципальных служб, судьям, сотрудникам правоохранительных и фискальных органов.

Если выяснится, что у какого-либо чиновника или нардепа есть второе гражданство, никакой ответственности он не понесет. Максимум — увольнение с работы либо лишение мандата.

Сколько еще депутатов Жогорку Кенеша или чиновников имеют двойное гражданство, сказать невозможно. Проверить достоверность сведений могут только Генеральная прокуратура, МВД и МИД по специальному запросу ЦИК, парламента или правительства.

Но, похоже, целенаправленно этим никто не занимается, а потому скандалы с двойным гражданством возникают лишь от случая к случаю.
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