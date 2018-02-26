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Общество

Депутат парламента готова организовать фостерную семью. Но после депутатства

Кыргызстан не может отказаться от детских домов и интернатных учреждений. Об этом заявила сегодня на заседании парламентского комитета депутат Евгения Строкова.

По ее словам, в идеале все дети имеют право на семью. «Но сейчас невозможно отказаться от детдомов только потому, что большое количество родителей отказывается от своих детей, у женщин нет материнских чувств. Где гарантия, что появится столько же семей, пусть даже фостерных, готовых взять и воспитывать этих детей?» — сказала нардеп.

Евгения Строкова добавила, что институт фостерных семей не решит жилищных проблем сирот. «По исполнении 18 лет само по себе жилье у воспитанника приемной семьи не появится. Очень внимательным нужно быть в этом вопросе. Некоторые фостерные семьи берут детей из-за материальной выгоды. В Оше, к примеру, взяли детей на воспитание, но им платили мало, и поэтому детей вернули. У граждан должна быть нулевая материальная заинтересованность, чтобы взять на воспитание такого ребенка», — отметила она, добавив, что готова «стать примером в этом плане», организовав фостерную семью, но только после депутатства.

Давайте сначала хотя бы нашим матерям привьем чувство материнства, а потом возьмемся за наших отцов.

Евгения Строкова
Глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова отметила, что в развитых странах упразднили систему детдомов, а детей разместили в семьи — биологические и фостерные (приемные).

Фостерные семьи в Кыргызстане получают зарплату в 6 тысяч сомов и столько же — на расходы, на воспитание каждого ребенка.

С 2014 года обучение прошли 47 фостерных семей.
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