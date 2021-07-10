Бросила мама. Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов

Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

По ее данным, 25 июня сотрудники представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области вместе с местными социальными работниками навестили фостерную семью, проживающую в Джети-Огузском районе. Установлено, что у живущих в фостерной семье родных братьев и сестер нет свидетельств о рождении или других документов.

Известно, что мать детей оставила их, вышла повторно замуж и уехала в Бишкек.

Поэтому соцработники передали детей в фостерную семью в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района.

Районный отдел соцразвития пытался решить вопрос выдачи несовершеннолетним необходимых документов, но пока результата нет.

Уполномоченный омбудсмена по региону считает, что задачу должен решить заместитель акима района по социальным вопросам. В то же время, если мать не вернется, правоохранительным органам необходимо разыскать ее или лишить прав на материнство.