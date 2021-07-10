16:17
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Общество

Бросила мама. Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов

Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

По ее данным, 25 июня сотрудники представительства омбудсмена по Иссык-Кульской области вместе с местными социальными работниками навестили фостерную семью, проживающую в Джети-Огузском районе. Установлено, что у живущих в фостерной семье родных братьев и сестер нет свидетельств о рождении или других документов.

Известно, что мать детей оставила их, вышла повторно замуж и уехала в Бишкек.

Поэтому соцработники передали детей в фостерную семью в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района.

Районный отдел соцразвития пытался решить вопрос выдачи несовершеннолетним необходимых документов, но пока результата нет.

Уполномоченный омбудсмена по региону считает, что задачу должен решить заместитель акима района по социальным вопросам. В то же время, если мать не вернется, правоохранительным органам необходимо разыскать ее или лишить прав на материнство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200527/
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
Помог омбудсмен. Братьев Эмманнуила и Эммиля Шиян освободили из-под стражи
В городе Ош борются с купанием детей в каналах без присмотра взрослых
Помогите ребенку! На спасение Аруузат требуется еще 115 миллионов сомов
Родители получают пособия, а детей сдают в частный интернат. Чтобы читали намаз
Чиновники забывают о детях, направленных в частные интернаты
Нельзя общаться с другим полом, петь и танцевать детям в религиозных учреждениях
В Кыргызстане растет количество детских интернатов
В Таласе отчим в течение трех лет насиловал 13-летнюю падчерицу
В Кара-Кульджинском районе двое детей утонули в реке
В Араванском районе убили 12-летнего мальчика
Популярные новости
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в&nbsp;причастности к&nbsp;похищению Орхана Инанды Адвокат подозревает Шайлообека Атазова в причастности к похищению Орхана Инанды
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
10 июля, суббота
16:00
Нас как будто нет. Улан Бердибаев о ДЦП, борьбе и страхе Нас как будто нет. Улан Бердибаев о ДЦП, борьбе и страх...
15:48
COVID-19. Врачи прогнозируют: через две недели ситуация начнет улучшаться
15:11
Повторные выборы. Садыр Жапаров проголосовал вне помещений
15:05
Бросила мама. Четыре ребенка в фостерной семье на Иссык-Куле не имеют документов
15:02
Незаконно выдал паспорта гражданам Турции. На Алмазбека Атамбаева возбудили дело