Общество

Минтруда: В 114 фостерных семьях Кыргызстана воспитывают 250 детей

Министерство труда, социального обеспечения и миграции продолжает развивать систему фостерных семей в Кыргызстане. Для подготовки кандидатов в фостерные родители и содержания детей в таких семьях ежегодно предусмотрены бюджетные средства.

На сегодня функционируют 114 фостерных семей, где воспитывают 250 детей, а также зарегистрирован 31 кандидат в фостерные родители. С 2014-го более 400 ребят получили услуги фостерных семей.

Региональные управления министерства ведут постоянный мониторинг соблюдения требований по воспитанию и уходу за детьми в таких семьях.

Напомним, порядок предоставления услуг фостерных семей регулируется постановлением правительства № 622 от 21 декабря 2020 года.
