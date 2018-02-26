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Общество

Новое оборудование в Центре онкологии планируют установить в сентябре

В середине сентября планируется построить и установить оборудование в новом Центре онкологии и гематологии. Об этом сегодня на презентации аппарата лучевой терапии сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, по договоренности с компанией Centerra Gold создан фонд поддержки онкологической службы.

«Сейчас работает комиссия, в состав которой вошли депутаты, представители неправительственных организаций и общественности, врачи. Члены комиссии изучают список требований и оборудования, которое необходимо онкоцентру. Практически доработано техническое задание, скоро проведут тендер. Я поставил условие, чтобы участвовали сами производители, а не фирмы-посредники», — сказал Сапар Исаков.
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