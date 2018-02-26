Омурбек Текебаев глазами любимой женщины

Супруга Омурбека Текебаева никогда не была публичной персоной. Она всегда предпочитала находиться в тени своего мужчины. Но известные обстоятельства стали причиной ее теперь достаточно частого появления в общественных местах. На судебные заседания Айгуль Текебаева приходила, чтобы поддержать мужа, и наверняка надеялась, что он вот-вот вернется домой. Теперь для семьи очевидно, что попить чай на уютной кухне всем вместе придется не скоро.

Накануне Международного женского дня Айгуль Текебаева согласилась ответить на вопросы ИА «24.kg». Интервью получилось не праздничным... О романтизме отношений и отчаянии

— Айгуль, вы уже привыкли к тому, что вашего супруга почти год нет дома? Как складывается ваша жизнь?

— 22-25 февраля 2017 года мы с Омурбеком были в Вене (Австрия). Он мне давно обещал совместную поездку. По разным причинам эта поездка откладывалась. Несмотря на запрет врачей, именно в этот раз он настоял на поездке. Я тоже пыталась его отговорить, так как он находился в стационаре на лечении.

У него сильно развита интуиция. Теперь я думаю, что Омурбек как будто предчувствовал, что другой такой возможности не будет, во всяком случае, в ближайшее время.

О том, что в отношении него возбудили уголовное дело и он может быть арестован, Омурбек знал уже в Вене. Но об этом он не сказал мне до самого прилета в Бишкек.

В самолете он помог мне настроить видеоплеер и выбрать фильм для просмотра. До прилета в Бишкек я смотрела какую-то комедию и от всей души смеялась. Когда теперь я вспоминаю эти моменты, мне становится больно, страшно больно. На глаза наворачиваются слезы, и я плачу. Я плачу от мысли, что в момент, когда моему близкому и любимому человеку было плохо, я беззаботно ходила по магазинам аэропорта Вены и Стамбула, шутила и смеялась. А он был спокоен.

Фото из личного архива. Омурбек и Айгуль Текебаевы

По прибытии в Бишкек мы узнали, что аэропорт оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. В этот момент Омурбек попросил меня не паниковать и сказал: «Айгуль, держись! Ты теперь в ответе за семью и близких».

У трапа самолета его окружили люди в штатском и вывели через запасной выход. Мне они перегородили путь и вывели.

Фото из личного архива. Омурбек Текебаев с младшей дочерью Айсарой

Его забрали как террориста, это говорит об их бессилии и страхе перед Омурбеком Чиркешовичем. Иначе как все это объяснить? Я была не готова к такому повороту событий. Я потерялась, была в отчаянии. С этого момента наша жизнь изменилась. Для меня просто остановилось время. Где-то месяц я не могла прийти в себя. Но со временем стараешься взять себя в руки, и приходится бороться, быть сильной и стойкой.

Почему Текебаев часто опаздывал на работу

— Насколько часто ваш супруг говорил с вами о своей работе, политических планах, своих оппонентах? Вы давали ему какие-либо советы для его политической карьеры?

— Мы часто обсуждаем разные события в мире и Кыргызстане. Он объясняет те или иные события: что, как и почему. Он очень интересный рассказчик. Когда он что-то рассказывает, время летит незаметно. У нас есть семейная традиция. Каждое утро я варю ему кофе. Увлекшись беседой, он частенько опаздывал на работу.

Он всегда интересуется моим мнением по тому или иному вопросу. Естественно, решение он принимает сам.

О мужестве и мудрости 87 лет

— Как часто вам дают свидания с Омурбеком Чиркешовичем?

— В соответствии с законом свидание нам дают один раз в месяц.

Фото из личного архива. Омурбек Текебаев и старшая дочь Ай-Данэк

— Маме Омурбека 87 лет. Она очень сильная духом и мудрая женщина. Как бы тяжело ей ни было, она не показывает свои переживания. Наоборот, нас призывает быть мужественными, сплоченными и стойкими к любым трудностям.

Она дважды виделась с сыном за весь этот период. Это было в марте и в ноябре 2017 года.

Во время свидания 87-летняя мама Омурбека Чиркешовича не проронила ни слезинки. Лишь сказала Омурбеку: «За нас не беспокойся, у нас все хорошо».

После этих слов я просто не имела права опускать руки. Наоборот, у меня появилось больше силы духа, ответственность за всех нас.

Почему Омурбек Чиркешович никогда не совершит суицид

— Понятно, что в тех условиях, в каких сейчас находится Омурбек Чиркешович, есть масса запретов и неудобств. Он жалуется вам? Если да, то на что?

— Он не изменил себе ни в чем, такой же сильный, решительный и полон оптимизма. Все время находит повод пошутить. Омурбеку Чиркешовичу несвойственно жаловаться. Однако сотрудники института омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток не раз были у него и зафиксировали ряд нарушений.

Фото из личного архива. Старшая дочь Омурбека Текебаева Ай-Данэк

К сожалению, администрация колонии так и не смогла создать условия для прогулок Омурбеку, но прогулки ему положены по закону. И для здоровья необходимы.

Вы также знаете, что внутри помещения, где находится мой супруг, администрация колонии установила видеокамеру наблюдения, которая работает круглосуточно в режиме онлайн.

Круг лиц, которые имеют доступ к видеонаблюдению, нам до сих пор неизвестен. Установка камеры видеонаблюдения необоснованна, значит она незаконна.

Обоснование администрации колонии смехотворное. Они утверждают, что камера видеонаблюдения установлена в целях обеспечения личной безопасности. Какая может быть опасность внутри помещения? А чтобы реально обеспечить безопасность, камера видеонаблюдения должна быть установлена снаружи.

Если администрация колонии боится, что Омурбек наложит на себя руки, они сильно ошибаются. Он не тот человек. У него сильная мотивация, много планов на будущее и нет склонностей к суициду. Айгуль Текебаева

По закону видеонаблюдение устанавливается для предотвращения побега и других преступлений.

В ИК № 47 есть всего семь видеокамер, которые установлены в камерах, где содержатся террористы, экстремисты, приговоренные к пожизненному лишению свободы. И один из этих семи приборов видеофиксации установили в камеру моего супруга.

Таким образом, Омурбека Текебаева ставят на один уровень с экстремистами и террористами, которые представляют опасность обществу. Все говорит о попытке оказать психологическое и моральное давление, и я считаю, что это является изощренным видом пытки.

О самом сокровенном

— Изменились ли у супруга какие-то предпочтения — например, в еде? Что он просит вас принести ему? Есть ли у Омурбека Текебаева любимые блюда?

— Омурбек непривередлив в еде. Сейчас предпочтение отдает кисломолочным продуктам и легкоусвояемой еде. Много читает и просит заносить ему еженедельную прессу.

— Как переносят разлуку с отцом ваши дети? Очевидно, что труднее всего самой младшей дочери, сыну. Как вы учите их принимать удары судьбы достойно?

— Наши дети воспитаны так, чтобы стойко переносить все трудности. Омурбек был в оппозиции при Акаеве, Бакиеве и в последнее время при Атамбаеве.

Дети всегда знали, что у папы опасная работа. Естественно, они очень скучают по отцу. Особенно трудно объяснить младшей дочери, почему папу не отпускают так долго.

Фото из личного архива. Омурбек и Айгуль Текебаевы

Старшие понимают все и верят, что в ближайшее время наш папа снова будет в кругу семьи.

Мы не одни, нас окружают родственники, друзья, соратники. Нас поддерживают, находят для нас время, внимание и проявляют о нас заботу. Все это мне и детям помогает выстоять в столь трудное для нашей семьи время.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность и сказать огромное спасибо всем тем, кто был с нами и есть в этот сложный период.

О предательстве и вере

— Айгуль, а есть ли друзья, которые отвернулись от вас после произошедшего?

— Люди поступают по-разному в разных ситуациях. И это их право. Мы понимаем и относимся к их поступкам философски.

Фото из личного архива. Омурбек и Айгуль Текебаевы

— Готовы ли вы обратиться к новому президенту страны, чтобы уголовное дело Омурбека Текебаева пересмотрели?

— Дело Омурбека Текебаева благодаря друзьям и товарищам стало не только семейным делом. Этим делом занимаются не только наши адвокаты, но и партийцы, общественные и политические деятели, правозащитники и юристы партии. Юристы готовят документы для обращения во все возможные инстанции, вплоть до ООН и президента Кыргызстана. Суть обращения — обеспечение законного и справедливого рассмотрения в суде. Мы будем бороться до конца за полное оправдание.

— Что придает вам сил жить дальше?

— Вера в себя и любовь к мужу.