В Казахстане на детской одежде из Кыргызстана обнаружен формальдегид

В Караганде (Казахстан) на детской одежде, привезенной в качестве товара из Кыргызстана, обнаружен формальдегид. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Информагентство ссылается на заместителя начальника департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрия Залыгина.

По его словам, санитарные врачи обнаружили в крупных торговых точках Караганды — как на стихийных рынках, так и магазинах — детскую одежду, уровень содержания формальдегида в которой превышает допустимые нормы.

«Большая часть продукции была завезена с рынков городов Алматы и Бишкека. Формальдегид — это яд. Он может впитываться в организм человека и приводить к негативным последствиям», — отметил Юрий Залыгин.

Товар изъят, продавцы оштрафованы на 200 миллионов тенге.