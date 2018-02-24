Как отстоять свой двор от захвата. Опыт жильцов

О том, как бишкекчане сумели отстоять свою придомовую территорию от недобросовестных застройщиков, ИА «24.kg» рассказал председатель жилищно-строительного кооператива «Горный» Курманбек Иманалиев.

Фото ИА «24.kg». Председатель ЖСК «Горный» Курманбек Иманалиев

Хитросплетения чиновников

— Вам пришлось пройти немало судебных тяжб. Расскажите, какую именно землю вы отстояли через суд.

— В начале девяностых нашему кооперативу в восточной части 12-го микрорайона выделили землю под строительство и благоустройство прилегающей территории. Во дворе мы построили детскую площадку, гаражи, посадили деревья. Оказывается, в мэрии тогда спросили жильцов, на сколько лет хотите арендовать прилегающую территорию? Кто тогда знал, что со временем будет борьба за каждый метр? И согласились на 10 лет. В 2005 году срок аренды истек, но нас об этом не уведомили.

— Когда появилась угроза потери прилегающей территории?

— Как мы позже узнали, еще в 2011 году в Управление муниципальной собственности мэрии обратился застройщик, который хотел возвести многоэтажное здание с детским садом и поликлиникой. Якобы были общественные слушания, а сама земля была выставлена на конкурс, и застройщик выиграл тендер. Но ни один из жителей нашего дома не знал об этом, даже куратора 12-го микрорайона не пригласили на слушания.

Позже и прокуратура Октябрьского района признала слушания незаконными, потому как там не было представителей 12-го микрорайона.

Окружают!

— А застройщик сам пришел к вам и сообщил о будущей стройке?

Читайте по теме В 12-м микрорайоне Бишкека продолжается конфликт жителей со строителями

— В 2014 году в нашем микрорайоне началась активная стройка. На имеющихся пустых землях один за другим начали вырастать здания. Тогда застройщик и сообщил нам, что перед нашими домами будут рыть котлован. Мы спросили его, а куда денутся деревья, детская площадка, часть гаражей? На этого он внятного ответа не дал. Мы обратились в прокуратуру. Она написала представление в УМС, где указала, что решение мэрии по выдаче земли застройщику было принято с нарушениями.

— После этого вам возвратили право на прилегающую территорию?

— Не так просто. Оказывается, учреждения мэрии могут принимать решения, но сами не вправе ее отменять, это в компетенции суда. УМС признал, что в свое время было принято неправильное решение, и даже объявили выговора сотрудникам, которые готовили документы на конкурс. Начались судебные тяжбы. В 2015 году мы выиграли районный суд, затем городской, дошли до Верховного, который вернул дело в районный. Пришлось пройти по второму кругу.

Судились в общей сложности три года, на каждое судебное заседание мы с жильцами ходили вместе, застройщик неоднократно предпринимал попытки начать строительство, мы всем домом отстаивали территорию, проводили пикеты, и вот на днях Верховный суд вынес окончательное решение в нашу пользу.

Хождение по кабинетам

— Теперь вы полноценные хозяева придомовой территории?

— Еще нет. В феврале Бишкекглавархитектура на основании решения суда выдала нам проект придомового земельного участка, который мы отдали в Госрегистр, чтобы оформить право собственности на него. Уже заплатили деньги за оформление. Однако сама же Бишкекглавархитектура написала им письмо, чтобы приостановить процесс выдачи права собственности. Якобы при оформлении ПЗУ были допущены шероховатости. Теперь вот ходим по кабинетам и выясняем, почему под разными предлогами тянут с выдачей документов.

— Удалось выяснить, почему тянут?

— Ясного и внятного ответа чиновники архитектуры и мэрии не дают. За нашим придомовым участком остался бугор, который находится в муниципальной собственности. Но жители беспокоятся, что на этом бугре могут построить дом, потому что, по неподтвержденным данным, застройщик, который проиграл суд, все равно хочет получить часть земли, относящейся к нашей территории. Поэтому мы попросили мэрию разбить здесь сквер, ведь в микрорайоне нет парков. Все застроено, сам мэр сказал, что уже некуда строить. Ведь изначально 12-й микрорайон планировался так, чтобы через него ветер дальше беспрепятственно шел в город. Сейчас же из-за хаотичной застройки такого эффекта нет.

Право на солнечный свет

— Что бы вы могли посоветовать жильцам, у которых схожие с вами проблемы?

— Первое и самое главное — оформить придомовой земельный участок. Без ПЗУ на ваш участок будут заглядывать все кому не лень. Но даже если участок возле дома уже выдали кому-то, нужно бороться.

У каждого человека должно быть право на солнце.

Если здание, которое только собираются возводить рядом с вашим домом, загородит вам солнце, они должны истребовать у вас разрешение на строительство. Потому что, когда вы вселялись в дом, солнце было.