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Общество

Перерасчет за отопление. Абонентам списали до 440 сомов за пять дней

В ОАО «Бишкектеплосеть» ИА «24.kg» рассказали, как производили перерасчет за пять дней владельцам квартир.

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В январе фактическая температура наружного воздуха составляла —6,2 градуса, что ниже нормативной. Если фактическая среднемесячная температура воздуха ниже норматива, то требуется большее количества тепла для поддержания температуры +18 внутри помещения. Согласно установленным нормам, вводится повышающий коэффициент к договорной величине.

С 27 по 31 января в связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ Бишкека за отопление и горячее водоснабжение начисление не производилось.

Ежемесячная норма потребления горячей воды на одного человека составляет 309,03 сома. Перерасчет за 5 дней равен 49,84 сома.

От перерасчета абонентам оплаты за отопление за семь дней Бишкектеплосеть потеряла 73,8 миллиона сомов.
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