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Общество

Милиционеры, осужденные на восемь лет за пытки, не согласны с приговором

Сотрудники РОВД города Таш-Кумыра Джалал-Абадской области приговорены судами первой и второй инстанций к восьми годам лишения свободы по статье «Пытки». Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии областного суда. 

По ее данным, адвокаты осужденных обжаловали приговор в Верховном суде. Юристы, представляющие интересы потерпевшего Анарбека уулу Эсенбека, сказали, что заседание назначено на 5 марта. Они намерены потребовать отвода судейской коллегии. 

Адвокаты уточнили, что Анарбек уулу Эсенбека заставили под пытками признаться в грабеже и в том, что он склонил несовершеннолетнего к преступлению. 
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