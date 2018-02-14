Представитель экс-президента требует выставить на торги квартиру Нарына Айыпа

Представитель экс-президента страны Алмазбека Атамбаева Нурбек Сыдыков требует выставить на торги квартиру журналиста Нарына Айыпа. Этого же требуют представители гособвинения, заявив об этом в суде сегодня.

По словам гособвинения, Нарын Айып отказывается добровольно выполнить решение суда. Судебные исполнители могут рассчитывать только на треть жилой площади, принадлежащей журналисту. Остальные две части принадлежат его матери и сестре. Каким образом судебные исполнители намерены продать треть его квартиры и кто купит такую долю, в суде не пояснили.

«Ответчик не выразил желания выполнить решение суда. Поэтому мы просим выставить на торги недвижимость, чтобы обеспечить иск. Ответчик не только проживает, но и прописан по данному адресу», — заявил Нурбек Сыдыков.

Журналист Нарын Айып объяснил, что квартира принадлежит не только ему, но и его матери и сестре. Он владеет только одной третьей частью жилья.

«Мы не могли оплатить, потому что сторона обвинения не представила нам никаких счетов, куда мы могли бы перевести деньги. У нас хоть небольшая, но какая-то сумма есть. В поддержку нас коллеги из некоторых СМИ перечислили однодневную зарплату, также люди приносили наличными в редакцию. Пока мы не знаем, куда перевести эти деньги», — объяснил суду Нарын Айып.

По данным гособвинения, стоимость доли квартиры журналиста определят на открытом аукционе.

«Моя доля в этой квартире не покроет всю взыскиваемую сумму. Так что придется еще доплатить. Но в то же время суд не соглашается на рассрочку или отсрочку выплаты иска, ведь сумма неподъемная», — заявил Нарын Айып.

Напомним, иск к Чолпон Джакуповой, Нарыну Айыпу и Дине Масловой подала в апреле генеральный прокурор Индира Джолдубаева, потребовав взыскать в пользу президента Алмазбека Атамбаева 12 миллионов сомов. Генпрокурор настояла на запрете ответчикам выезжать из страны.