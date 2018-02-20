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Общество

Уроженец Кыргызстана получил в России 18 лет за убийство 16-летней давности

В Карелии уроженец Кыргызстана, который в 2002 году с сообщниками убил по заказу бизнесмена его партнера, получил 18 лет колонии строго режима. Об этом сообщили российские СМИ.

Следствие и суд установили, что в 2002 году в Кондопоге (Карелия) у местного жителя возникли разногласия с компаньоном по ведению совместного бизнеса. Для разрешения конфликта он обратился к лицам, имевшим отношение к одной из охранных структур Карелии.

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За деньги они согласились организовать убийство потерпевшего. После получения денег через ряд посредников подобрали исполнителей, в том числе подсудимого, которые вывезли потерпевшего в лес, где ножами убили его.

В течение восьми лет убийство оставалось нераскрытым, злоумышленников установили и задержали только в 2010 году. Семь человек осудили. Однако уроженцу Кыргызстана удалось скрыться от следствия, и его объявили в международный розыск. В марте 2017 года его задержали в Новосибирске.
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