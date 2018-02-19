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Общество

Спецоперация в Алматы. Депутату парламента предъявлено обвинение по двум статьям

Депутату парламента от фракции «Кыргызстан» Асылбеку уулу Дамирбеку, а также еще двум гражданам КР — Чингизу Абакирову и Уланбеку Мурадилову официально предъявлены обвинения по статьям 234 («Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций»), 264 («Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации») Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщили СМИ РК.

Все трое задержаны в ходе спецоперации в Казахстане 15-16 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте всех троих сроком на два месяца.

Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности при координации Генеральной прокуратуры РК проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы.

Задержано 35 подозреваемых лиц, в числе которых три гражданина Кыргызстана, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. С санкции суда 33 из них арестованы.

Спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-кыргызском и «Сарыагаш», «Казыгурт», «Атамекен», «Капланбек» на казахстанско-узбекском участках границы.

Контрабандный товар ввозили в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов.
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