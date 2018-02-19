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Общество

В Кыргызстане предлагают изменить процедуру выдачи виз

В Кыргызстане предлагают изменить процедуру выдачи виз. Проект постановления правительства выставлен на общественные обсуждения.

МИД предлагает сократить срок выдачи первичных виз с 90 до 45 дней, за исключением дипломатической, служебной, транспортной и частной (тип «P2»).

Таким образом, не будет ситуаций, когда иностранные граждане находятся в Кыргызстане по работе, не проходя надлежащую процедуру легализации.

Кроме того, будет исключена подачи документов на визовую поддержку (трудовое приглашение) юридическими лицами без квоты. Это позволит регулировать вопрос выдачи разрешения на привлечение иностранной рабочей силы до приезда в КР.

Групповые визы предлагают выдавать заявителю в составе туристической группы в количестве не менее пяти, но не более 15 человек. Обязательным условием для пользования групповой визой является одновременное пересечение границы при въезде и выезде из КР и совместное передвижение по республике.

Виза считается действительной на въезд на территорию КР в случае прибытия членов туристической группы не в полном составе, но не менее пяти человек.

Государственная пограничная служба КР неоднократно сообщала о проблемах при использовании групповой визы. К примеру, при отсутствии одного из членов группы остальным иностранцам запрещали пересекать границу.
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