Плохие продукты. Как обманывают кыргызстанцев

Качество продуктов в Кыргызстане — тема актуальная, потому что все чаще люди жалуются на его отсутствие. Известный повар Данияр Деркембаев рассказал ИА «24.kg», как создают продукты-фейки и почему их производителей нужно сажать за решетку.

«Докторская» далека от стандарта

«По роду своей работы часто встречаюсь с различными продуктами питания. И если в Германии производство и реализация продуктов строго регламентирована законами, то в Кыргызстане все туманно и не всегда честно», — признается Данияр Деркембаев.

В доказательство он называет несколько продуктов, которые покупал в магазинах и на базарах Бишкека. Ждал качества, а получил наглую подделку.

Итак, колбасные изделия. Самыми безопасными повар считал детские сосиски. Ведь у них должен быть строго регламентированный технологический процесс. В них запрещено добавлять красители, усилители вкуса и консерванты.

«Но только не в Бишкеке. Детские сосиски от многих производителей имеют совершенно одинаковый вкус и цвет с другими продуктами этой компании. Это значит, что фарш один и тот же, только оболочка другая. А шрифт какой используют? Его же порой даже с лупой прочитать невозможно», — возмущается наш эксперт.

В колбасы добавляют животные белки — это измельченные скелеты кур с остатками мяса. Современный кутер — автомат-измельчитель — сделает за 10 минут такую массу, что от костей останется лишь мука. Поэтому многие колбасы имеют характерный куриный вкус.

Данияр Деркембаев объясняет, что по стандарту просто не может быть разного вкуса у одного и того же вида колбасы у разных производителей. Рецептура у всех одна, как и калькуляция на производство продукта. Потому та же докторская колбаса должна быть почти одного вкуса, что в Москве, что в Бишкеке. Но это только при условии, что производитель соблюдает все правила и нормы.

Сахар в компоте? Слишком дорого

Не каждый из нас берет с собой обед на работу. Чаще всего мы идем перекусить в ближайшую столовую. А там домашний компотик, такой сладкий, вкусный и вроде даже полезный. Но на самом деле даже такой простой напиток хранит в себе массу сюрпризов.

А вы знаете, что в столовых вместо сахара в компот кладут сахарин? Да, именно так. Одна столовая ложка сахарина заменяет 10 тысяч столовых ложек сахара. В итоге себестоимость одного стакана компота выходит не больше 5 сомов. Данияр Деркембаев

«Особого вреда от сахарина, конечно, нет. Но и пользы тоже. К тому же налицо обман покупателя. Я не говорю, что так делают абсолютно все. Но большинство столовых применяют эту технологию», — признается Данияр Деркембаев.

Яд, кругом яд

Свежие овощи на прилавках — тоже часто оказываются фейками. И вместо пользы для здоровья и дозы витаминов в организм с ними может попасть яд. А все потому, что производители в погоне за долгой сохранностью товара используют яды.

«Я видел, как хранят болгарский перец. Его складывают в погреб. Туда же ставят баночку с формалином. Под баночку — свечку. Формалин испаряется и оседает на перец. В результате перец практически не пропадает. Но формалин — это яд. Его вообще нельзя использовать в пищу. А нас этим кормят. Из-за того, что формалин попадает в организм, возникают болезни почек, например», — рассказал Данияр Дркембав.

Главная проблема в том, что визуально покупатель никогда не сможет понять, как хранили такой перец — с формалином или без. И простым мытьем продукта тоже не спастись.

ХАССП — не панацея

В последние пару лет мясо-молочные предприятия активно внедряют на производство принципы ХАССП. Делается этого для того, чтобы соответствовать международным стандартам безопасности продукции. Без этого товар за пределы Кыргызстана не повезешь. Государство даже льготные кредиты готово выделять для внедрения ХАССП на производство.

«Многие думают, что внедрение ХАССП автоматически означает, что товар качественный и безопасный. Отнюдь. От фейков ХАССП не спасет. Это лишь означает, что в процессе производства все чисто и аккуратно. Например, положено пять раз помыть руки перед приготовлением колбасы, их и моют пять раз. Но к сырью, которое используют для приготовления, это не относится», — расстроил Данияр Деркембаев, который сам является консультантом ХАССП.

Всех за решетку

Известный повар обращался в государственные органы с просьбой обратить внимание на проблему. Даже до премьер-министра дошел. Еще в 2015 году. Но вместо реальных действий он получил ответ, что все в порядке.

Зло Данияр Деркембаев видит в том, что в Кыргызстане нет строгого контроля над производством продукции. Нужны сертификаты качества каждого товара.

Для того чтобы в Кыргызстане производили действительно качественные продукты, нужно вводить уголовную ответственность за нарушение технологии производства продукта. Данияр Деркембаев

«В европейских странах у потребителя не возникает даже вопросов к качеству продукции. Они точно знают, что все они — безопасны, потому что производителям просто невыгодно мухлевать, можно за решетку угодить. У нас нужно вводить то же самое. Штрафы тут не помогут», — уверен Данияр Деркембаев.

Как уберечься от некачественных продуктов?

Пока особого контроля за качеством продуктов нет, придется заботиться о своем здоровье самостоятельно. Есть несколько простых правил, как распознать некачественный продукт.