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Общество

В России задержали рис и фасоль из Кыргызстана. Товар везли в Москву

В Оренбургской области России задержали фуру с рисом и фасолью, которую собирались продавать в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

Продукцию задержали сотрудники управления данного ведомства по Оренбургской области на автодороге по направлению к пункту пропуска МАПП «Сагарчин» Акбулакского района.

Как сообщается, в грузовике было 3,6 тонны риса и 2 тонны сушеной фасоли. Продукция перемещалась без фитосанитарного сертификата.

«По факту нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукции возбуждено дело об административном правонарушении. Весь товар возвращен отправителю», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с начала 2018 года в Оренбургской области за нарушения законодательства в области карантина растений возвращено 23 автотранспортных средства с подкарантинной продукцией в количестве более 365 тонн и 2 тысяч штук.
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