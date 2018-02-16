Показывать тату и петь в постели запретили узбекским артистам

Артистам Узбекистана запретили в видеоклипах демонстрировать татуировки, петь в спальне, лежа на боку, появляться в полуобнаженном виде. Об этом говорится в сообщении «Узбекконцерта», пишет агентство «Фергана».

Как говорится в специальной памятке, в клипах не должно быть ничего, что противоречит национальному менталитету и общечеловеческим ценностям. В частности, они не должны содержать пропаганду терроризма, наркомании и алкоголизма, явную или скрытую рекламу компаний и их продукции.

Запрещено неподобающим образом использовать герб, флаг и фотографии президента Узбекистана, проявлять неуважение к святым местам и достопримечательностям страны.

Мужчинам нельзя появляться в женской одежде и украшениях, женщинам — в откровенных нарядах.

Недопустимо демонстрировать без привязки к тексту и смыслу песни дорогие дома, машины, украшения, хвастаться роскошным образом жизни и так далее.

О том, что выступления артистов в Узбекистане будут контролировать художественные советы, глава «Узбекконцерта» Одилжон Абдукахоров сообщил на пресс-конференции в начале января 2018 года.

«Только в случае одобрения худсоветом содержания песни и снятого по этим мотивам клипа выступление будет показано на телевидении и в Интернете», — пояснил чиновник.