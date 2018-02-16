20:13
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Общество

Показывать тату и петь в постели запретили узбекским артистам

Фото Tarona.net. Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова

Артистам Узбекистана запретили в видеоклипах демонстрировать татуировки, петь в спальне, лежа на боку, появляться в полуобнаженном виде. Об этом говорится в сообщении «Узбекконцерта», пишет агентство «Фергана».

Как говорится в специальной памятке, в клипах не должно быть ничего, что противоречит национальному менталитету и общечеловеческим ценностям. В частности, они не должны содержать пропаганду терроризма, наркомании и алкоголизма, явную или скрытую рекламу компаний и их продукции.

Запрещено неподобающим образом использовать герб, флаг и фотографии президента Узбекистана, проявлять неуважение к святым местам и достопримечательностям страны.

Мужчинам нельзя появляться в женской одежде и украшениях, женщинам — в откровенных нарядах.

Недопустимо демонстрировать без привязки к тексту и смыслу песни дорогие дома, машины, украшения, хвастаться роскошным образом жизни и так далее.

О том, что выступления артистов в Узбекистане будут контролировать художественные советы, глава «Узбекконцерта» Одилжон Абдукахоров сообщил на пресс-конференции в начале января 2018 года.

«Только в случае одобрения худсоветом содержания песни и снятого по этим мотивам клипа выступление будет показано на телевидении и в Интернете», — пояснил чиновник.

Под запрет уже попали 12 видеоклипов, при просмотре которых, «кроме чувства неловкости и стыда, ничего не возникает».
Ссылка:
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
В Узбекистане должникам по ЖКХ запретят выезжать за границу
Главы Кыргызстана и Узбекистана — за ускорение делимитации госграницы
21 врач и 10 медсестер. В Узбекистане впервые провели трансплантацию печени
Поддерживаете ли вы запрет на полиэтиленовые пакеты? Итоги опроса
Узбекского блогера приговорили к шести годам тюрьмы за критические посты
Поддерживаете ли вы запрет на полиэтиленовые пакеты? Опрос
Мирзиеев разрешил туристам фотографировать Узбекистан
Обмудсмен взял под контроль дело о раненном на границе мужчине
Узбекистан вводит безвизовый режим с семью странами
Талибы запретили афганцам пользоваться ночью мобильными телефонами
Популярные новости
Омурбек Текебаев о&nbsp;жизни в&nbsp;колонии и&nbsp;своей самой большой политической ошибке Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но&nbsp;не&nbsp;помешал жениться на&nbsp;кыргызке Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос
Скандал с&nbsp;новыми машинами &laquo;скорой&raquo;. Поставщик готов судиться с&nbsp;Минздравом Скандал с новыми машинами «скорой». Поставщик готов судиться с Минздравом
Бизнес
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии