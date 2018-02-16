В США парень отломал на память палец у статуи стоимостью $4,5 миллиона

В американском штате Филадельфия молодой человек сделал селфи в музее со статуей стоимостью $4,5 миллиона, а после оторвал и унес собой большой палец с левой руки изваяния. Об этом сообщило Associated Press.

Как отмечается, 24-летний Майкл Роана был на рождественской вечеринке в институте Франклина (музей наук в Филадельфии) и зашел на выставку «Терракотовые воины первого императора». Как рассказали власти, Роана делал фото, позируя у статуи «Кавалерист», после чего отломал у нее большой палец на память.

FBI Says Museum Party Attendee Took Selfie With Terracotta Warrior, Stole Thumb https://t.co/g6G4ocDWUV pic.twitter.com/RUucwIuAQz — Alberto Levy (@betolevy) 15 февраля 2018 г.

В Администрации музея заметили пропажу пальца через три недели. ФБР удалось установить личность похитителя.

Как заявили в пресс-службе музея, статую отремонтируют в ближайшее время.