В США парень отломал на память палец у статуи стоимостью $4,5 миллиона

В американском штате Филадельфия молодой человек сделал селфи в музее со статуей стоимостью $4,5 миллиона, а после оторвал и унес собой большой палец с левой руки изваяния. Об этом сообщило Associated Press.
Как отмечается, 24-летний Майкл Роана был на рождественской вечеринке в институте Франклина (музей наук в Филадельфии) и зашел на выставку «Терракотовые воины первого императора». Как рассказали власти, Роана делал фото, позируя у статуи «Кавалерист», после чего отломал у нее большой палец на память.
В Администрации музея заметили пропажу пальца через три недели. ФБР удалось установить личность похитителя.
Как заявили в пресс-службе музея, статую отремонтируют в ближайшее время.