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Уникальное фото. Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке

Фото © Instagram / dantvusa. Молния ударила в Статую Свободы

Мощный разряд молнии поразил Статую Свободы в Нью-Йорке. Удар пришелся прямо в факел — в соцсетях разошлись редкие кадры. Сам объект не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков города.

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена — 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», — сказали в пресс-службе.

В среду в Нью-Йорке был сильный ливень. На фотографиях видно, как молния с розовым оттенком бьет в статую в верхнюю точку — кончик факела, который зажат в вытянутой руке изваяния.

«Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии — это безопасно. Никто не пострадал», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290853/
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