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Общество

Почти полмиллиона кыргызстанцев получают денежную помощь от государства

Социальные выплаты от государства в виде пособий и компенсаций на 1 января 2018 года получают более 470 тысяч человек. Такие данные представили сегодня на коллегии Министерства труда и социального развития.

В их числе 291,8 тысячи человек, имеющих детей, получают пособия как малообеспеченные. Ежемесячные социальные пособия (ЕСП) получают 86,9 тысячи человек.

Ежемесячно 25 категорий граждан (45,3 тысячи) получают денежные компенсации взамен льгот. Размер выплат составляет от 1 тысячи до 7 тысяч сомов.

В целом средний размер ежемесячного пособия для малообеспеченных составил в республике 877 сомов на одного ребенка, средний размер ЕСП — 2 тысячи 389,8 сома.

«Несмотря на экономические трудности, гарантированные социальные обязательства государства выполняются в полном объеме», — заметила замминистра труда и соцразвития Жылдыз Полотова.

В 2017 году, по ее словам, на выплату пособий направили почти 80 процентов общего бюджета министерства, это более 7 миллиардов сомов.
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