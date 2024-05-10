Олимпиада-2024. Борцы из Кыргызстана соревнуются за путевку на турнире в Турции

Кыргызстанцы Узур Джузупбеков и Роман Ким поборются за путевку на Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщается на сайте UWW.

На лицензионном турнире по греко-римской борьбе в Турции они стартовали вчера. Узур Джузупбеков (97 килограммов) начал со стадии 1/16 финала, победил спортсмена из Болгарии, но проиграл финскому атлету. Борец из Финляндии вышел в финал, а кыргызстанец получил возможность выступить в турнире за бронзу.

Роман Ким (130 килограммов) в 1/8 финала уступил спортсмену из Азербайджана. Но его соперник вышел в финал, и кыргызстанец продолжит борьбу за бронзу.

Затем два занявших третье место спортсмена будут бороться между собой за одну лицензию.

Отметим, путевку получают спортсмены, занявшие первые три места.

Еще один кыргызстанец Азат Салидинов (до 87 килограммов) выбыл из борьбы.