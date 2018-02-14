Число пострадавших от репрессий в Турции оценили в 1,2 миллиона человек

Турецкая правозащитная организация Platform for Rights and Justice подготовила отчет о масштабах репрессий, которые власти страны развернули после неудачной попытки переворота 2016 года. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на Ahval News.

По данным правозащитников, в цифру 1,2 миллиона человек включены как те, кого кампания затронула непосредственно (арестованные и уволенные), так и их родственники.

После мятежа в Турции задержали более 130 тысяч человек, из них свыше 64 тысяч арестовали. Задержания продолжаются до сих пор: за последнюю неделю по обвинениям, связанным с переворотом, задержали более 500 человек. Свыше 150 тысяч уволили из государственных структур.

Закрыты десятки СМИ, несколько тысяч учебных заведений и сотни общественных организаций.

«После мятежа Турция объявила чрезвычайное положение, чтобы принять меры против виновников, — пишут авторы отчета. — Однако правительство вышло за рамки целесообразности. Жертвами кампании стали сотни тысяч ученых, преподавателей, врачей, женщин и детей, которые не имели никакого отношения к перевороту».

Правозащитники провели опрос среди нескольких тысяч человек, затронутых репрессиями. Абсолютное большинство в прошлом не привлекались к уголовной и даже административной ответственности. За последние полтора года они лишились значительной части дохода, пострадали заработки их родственников.

Многие оказались безработными, примерно половине опрошенных из-за негативного отношения окружающих пришлось сменить место жительства.

Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж подавили. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в произошедшем духовного лидера Фетхуллаха Гюлена и его сторонников.