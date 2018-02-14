03:07
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Общество

Число пострадавших от репрессий в Турции оценили в 1,2 миллиона человек

Турецкая правозащитная организация Platform for Rights and Justice подготовила отчет о масштабах репрессий, которые власти страны развернули после неудачной попытки переворота 2016 года. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на Ahval News.

По данным правозащитников, в цифру 1,2 миллиона человек включены как те, кого кампания затронула непосредственно (арестованные и уволенные), так и их родственники.

После мятежа в Турции задержали более 130 тысяч человек, из них свыше 64 тысяч арестовали. Задержания продолжаются до сих пор: за последнюю неделю по обвинениям, связанным с переворотом, задержали более 500 человек. Свыше 150 тысяч уволили из государственных структур.

Закрыты десятки СМИ, несколько тысяч учебных заведений и сотни общественных организаций.

«После мятежа Турция объявила чрезвычайное положение, чтобы принять меры против виновников, — пишут авторы отчета. — Однако правительство вышло за рамки целесообразности. Жертвами кампании стали сотни тысяч ученых, преподавателей, врачей, женщин и детей, которые не имели никакого отношения к перевороту».

Правозащитники провели опрос среди нескольких тысяч человек, затронутых репрессиями. Абсолютное большинство в прошлом не привлекались к уголовной и даже административной ответственности. За последние полтора года они лишились значительной части дохода, пострадали заработки их родственников.

Многие оказались безработными, примерно половине опрошенных из-за негативного отношения окружающих пришлось сменить место жительства.

Попытка переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж подавили. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в произошедшем духовного лидера Фетхуллаха Гюлена и его сторонников.
Ссылка:
просмотров: 552
Версия для печати
Материалы по теме
В 2017 году 31 кыргызстанец получил бесплатное лечение в клиниках Турции
В Турции 64 участника попытки госпереворота получили пожизненный срок
Город Кастамону: неизведанная Турция
Конфликт в Донбассе — один из самых кровопролитных со времен Второй мировой
ТЮРКСОЙ назвал новую культурную столицу тюркского мира
В Турции 2018-й станет Годом Трои
Пухлый беженец смотрел в окно спортзала и получил пожизненный абонемент
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Гражданин Турции получил 30 лет тюрьмы за изнасилование кыргызстанки
В Москве автобус врезался в остановку. Есть жертвы
Популярные новости
Омурбек Текебаев о&nbsp;жизни в&nbsp;колонии и&nbsp;своей самой большой политической ошибке Омурбек Текебаев о жизни в колонии и своей самой большой политической ошибке
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но&nbsp;не&nbsp;помешал жениться на&nbsp;кыргызке Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос Какие ведомства Кыргызстана самые коррумпированные? Опрос
Общественный транспорт Бишкека. Низкие цены, но&nbsp;убитые маршрутки Общественный транспорт Бишкека. Низкие цены, но убитые маршрутки
Бизнес
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных