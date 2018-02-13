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Общество

ДТП с пьяным помощником прокурора. Суд назначил очередную экспертизу

В Токмакском городском суде продолжаются слушания по факту ДТП, случившегося 19 июля 2017 года на объездной дороге.

Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Данияр Сейталиев, будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину. В результате погибла молодая женщина. У нее остался двухлетний ребенок.

Как сообщили ИА «24.kg», машину подсудимого направили на транспортно-комиссионную экспертизу. Срок ее проведения — месяц. Суд отклонил ходатайство потерпевшей стороны об изменении обвиняемому меры пресечения на заключение под стражу. На процессе представители подсудимого ранее заявляли, что женщина погибла не потому, что Данияр Сейталиев протаранил машину, в которой она находилась, а потому что захлебнулась в луже. Данияр Сейталиев находится под подпиской о невыезде.

Данияру Сейталиеву предъявили обвинение лишь в том, что он скрылся с места аварии. Следствие не сочло его виновным ни в совершении ДТП, ни в вождении автомобиля в пьяном виде. Родственники погибшей возмущены и требуют привлечь виновного к ответственности.

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В Генпрокуратуре также не могут до сих пор представить результаты проверки, почему в машине у Данияра Сейталиева оказалось 25 томов уголовных дел, тогда как по инструкции они должны храниться в канцелярии Первомайского райсуда Бишкека.
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