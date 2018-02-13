Один из голодающих в Бишкеке оппозиционеров начал пить

Один из голодающих оппозиционеров — Бектур Асанов начал пить воду. Об этом ИА «24.kg» сообщил сотрудник пресс-службы Госслужбы исполнения наказаний Александр Никсдорф.

По его словам, в настоящее время все заключенные — Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков — находятся под наблюдением врачей. «С ними проводят беседы о последствиях голодовки. Состояние заключенных удовлетворительное», — сообщил Александр Никсдорф.

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Дастан Сарыгулов.

Сухую голодовку объявили три осужденных оппозицонера — эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший депутат парламента от СДПК Кубанычбек Кадыров. Позже к ним присоединился

Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет.