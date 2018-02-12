За три года под колесами автомобилей погибли шесть уборщиков МП «Тазалык». Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Родственникам погибшей сотруднице МП «Тазалык» будет оказана материальная помощь



Напомним, сегодня в 8.00 водитель автомашины «Хонда» сбил сотрудницу МП «Тазалык». Женщина скончалась в машине скорой помощи.



Как сообщается, на женщине был жилет со светоотражающими полосами, также были соблюдены все правила техники безопасности.



А. К. Султаналиева работала в «Тазалыке» с сентября 2016 года. Как сообщили в МП, родственникам погибшей сотрудницы будет оказана материальная помощь.