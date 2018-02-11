Эмираты заинтересованы в активизации сотрудничества с Кыргызстаном

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в активизации отношений с Кыргызстаном. Об этом заявлено сегодня на встрече главы Торгово-промышленной палаты города Дубай с премьер-министром КР.

Мажид Саиф Аль Гурейр отметил динамику роста инвестиционных отношений ОАЭ с Кыргызстаном. «Последнее пять лет мы начали тесно сотрудничать со странами Центральной Азии. Я могу сказать, что с Кыргызстаном двухсторонние связи динамично развиваются», — отметил глава ТПП Дубая.

Мажид Саиф Аль Гурейр пригласил официальных представителей Кыргызстана на конференцию, которая запланирована на 2019 год. ОАЭ намерены со странами Центральной Азии более предметно обсудить перспективы сотрудничества.

Премьер-министр Сапар Исаков находится в ОАЭ с рабочим визитом. Глава правительства проводит ряд встреч с представителями бизнеса городов Дубай и Абу-Даби.