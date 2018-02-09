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Общество

В суде по делу активиста Мавляна Аскарбекова начался допрос свидетелей защиты

В суде по делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова начали допрос свидетелей защиты. 

Они утверждают, что обвиняемый не призывал жителей поселка Дачи СУ митинговать и идти к «Белому дому». Напротив, он настаивал на том, что все вопросы надо решать через местную власть. 

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.

«Я только говорил: что это за власть, которая не в состоянии обеспечить людям элементарные условия для проживания? Я встречался с главой Чуйской области по этому вопросу, и мы достигли понимания. И вдруг заявление в ГКНБ, следствие и суд... Из показаний допрошенных свидетелей следует, что я никого ни к чему не призывал. Это надуманное обвинение», — заявил Мавлян Аскарбеков.

Следующее заседание назначено на 13 февраля.
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