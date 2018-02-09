В «школах» для родителей расскажут о проблемах подростков

Для развития доверительных отношений взрослых с детьми и расширения знаний о воспитании и подростковых проблемах организуют «школы» для родителей.

Как рассказали в Гражданском союзе «За реформы и результат», будет реализована программа общественной безопасности и профилактики правонарушений на 2018/2019 год.

О многих проблемах подростков — таких как школьный рэкет, токсикомания и других — родители не знают или не понимают, как их решать. Часто дети сами не рассказывают о них взрослым по причине недоверия или страха.

«Зачастую многие взрослые, в том числе продавцы клея и других химических веществ, могут не знать, для чего ребенок их покупает. Совместный план предусматривает проведение информационно-разъяснительной работы среди сотрудников торговых точек о нежелательности продажи несовершеннолетним очистителей карбюратора автомобиля, пахучего клея и других веществ», — отметили в ГС.