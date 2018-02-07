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Общество

США потратят $45 миллиардов на военные операции в Афганистане

Фото AP Photo/Hoshang Hashimi. Военнослужащие США в Афганистане. Архивное фото

Заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся Вашингтону в $45 миллиардов. Об этом написала газета Hill.

Рандалл Шривер пояснил, что сумма включает расходы на американскую армию в Афганистане в размере $13 миллиардов, афганских военных — $5 миллиардов, на экономическую помощь и логистику — $780 миллионов.

Сенаторы раскритиковали американские военные расходы в Афганистане на 2018 год и поинтересовались, собирается ли администрация президента вынудить радикальное движение «Талибан» сесть за стол переговоров и окончить войну.

«Я понимаю, что это самая долгая американская война, однако наши интересы безопасности в Афганистане достаточно значительны, чтобы поддерживать афганское правительство в его борьбе с талибами», — заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

По данным Пентагона, расходы на военные операции США с 2001 года составили $1,52 триллиона.

Позже институт Уотсона Брауновского университета обнародовал исследование, в котором сообщалось, что США с 2001 года потратили $4,3 триллиона на военные операции в Ираке, Сирии, Афганистане и Пакистане, а также на усиление национальной безопасности и помощь ветеранам. Сообщалось, что в 2018 финансовом году, который начался в США 1 октября 2017 года, сумма может возрасти до $5,6 триллиона.

По решению президента американский контингент в Афганистане увеличится на более чем 3 тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.
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