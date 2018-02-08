Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 февраля пасмурно и возможен небольшой снег. Температура опустится до −13...-4 градусов. День увеличился до 10 часов 15 минут: восход Солнца в 8.08, заход в 18.23.
Куда сходить
Культура
— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».
В экспозиции представлены более 50 живописных работ известных художников — графика, скульптура, изделия из войлока.
— В «Асанбай-центре» продолжается выставка Всеволода Демидова.
Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.
— В 18.00 в ФК «Сенти» пройдет интеллектуальная командная игра Quiz Night.
— В 18.00 в Государственныом национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Брак на грани».
Вспоминая и проигрывая на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои невольно задаются вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья. Комический эффект от всего происходящего усилен в спектакле приемом «театр в театре», а зрители становятся непосредственными свидетелями на процессе по «делу о супружеской неверности».
— В 18.30 в студии ADRA состоится курс жостовской росписи.
Жостовская роспись посуды — это особый вид прикладного народного искусства. Большое удовольствие и радость испытываешь от того, что у тебя получаются ромашки, рябинки и, конечно, роскошные жостовские розы. Телефон для записи: 0773331177. Вас ждут четыре занятия по четвергам.
Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— В Бишкеке стартует открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в помещении.
Турнир проводится среди юношей и девушек (2001-2002 годов рождения). В январе аналогичные состязания прошли среди взрослых.
Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
— 8.30, отъезд от Кыргыздрамтеатра — президент Сооронбай Жээнбеков в Госрезиденции «Ала-Арча» проведет заседание Совета безопасности КР;
— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Первые народные ходоки к президенту: о чем они будут просить главу государства?»;
— 11.30, отель «Орион» — пресс-конференция, посвященная запуску нового проекта Европейского Союза «Поддержка усилий государства и гражданского общества в борьбе с пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения и наказания в Кыргызстане»;
— 12.00, отель «Европа» — пресс-брифинг «Употребление наркотиков среди подростков и соответствующие профилактические меры в Кыргызстане»;
— 14.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Мавляна Аскарбекова.
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.